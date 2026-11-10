Ένα απρόοπτο και χιουμοριστικό στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρρες, όταν ένα μικρό αγόρι τον πλησίασε και του ζήτησε χωρίς περιστροφές… 2.000 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός βρισκόταν ανάμεσα σε πολίτες, ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς και συνομιλώντας με όσους είχαν συγκεντρωθεί για να τον συναντήσουν, όταν ο πιτσιρικάς αποφάσισε να του απευθύνει το ιδιαίτερα συγκεκριμένο οικονομικό αίτημα.

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν άμεση και προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους.

«Πού να τα βρω ρε μεγάλε; Με πέρασες για τράπεζα μου φαίνεται», του απάντησε, αντιμετωπίζοντας τη στιγμή με χιούμορ.

Η σύντομη στιχομυθία καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες και πολύ γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral και να συγκεντρώνει σχόλια χρηστών.

Η σκηνή καταγράφηκε στο περιθώριο της επίσκεψης του πρωθυπουργού στις Σέρρες. Την ίδια ημέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά, όπου παρέστη στον αγιασμό για τις νέες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και συνομίλησε με παιδιά που δοκίμαζαν τη νέα πίστα dry slope.

Ωστόσο, από τις στιγμές της επίσκεψης εκείνη που τελικά ξεχώρισε στα social media ήταν ο αυθόρμητος διάλογος με τον μικρό και το αίτημά του για τα 2.000 ευρώ.