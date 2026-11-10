Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Ελασσόνα, καθώς ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η προσέλευση των πολιτών στο Κέντρο Υγείας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες παρουσιάστηκαν πάνω από 250 περιστατικά.

Ο συντονιστής του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας, ο Κωνσταντίνος Βατάλης παρουσίασε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αυξημένη κίνηση στη δομή υγείας. Από την περασμένη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου εξετάστηκαν 281 άνθρωποι, με τους 208 να παρουσιάζουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Ειδικότερα, η περισσότερη κίνηση στο Κέντρο Υγείας καταγράφηκε, σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, στις 6 Νοεμβρίου όπου εξετάστηκαν 111 άτομα με τα 85 να έχουν γαστρεντερίτιδα.

Το Σάββατο προσήλθαν 90 πολίτες, με 72 περιστατικά να αφορούν τη συγκεκριμένη νόσο, ενώ την Κυριακή εξετάστηκαν 80 άτομα, από τα οποία τα 51 παρουσίαζαν σχετικά συμπτώματα.

Μπορεί από ημέρα σε ημέρα να μειώνονται τα περιστατικά, ωστόσο το γεγονός ότι η προσέλευση ήταν τόσο αυξημένη, προκάλεσε πίεση στο προσωπικού της δομής. Σύμφωνα με τον κ. Βατάλη, αρκετοί ασθενείς αντιμετωπίζουν την κατάσταση στο σπίτι, ενώ και εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας έχουν νοσήσει.