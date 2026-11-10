Συνεχίζεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) στην Κρήτη, η δίκη για το πολύκροτο κύκλωμα παράνομων πρακτικών και εμπορίας βρεφών που δρούσε σε ιδιωτική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Τρία χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, 33 κατηγορούμενοι καλούνται να λογοδοτήσουν για τη δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου εξαπάτησης ζευγαριών και στυγνής εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών, που πάσχιζαν να αποκτήσουν παιδιά.

Στο εδώλιο γιατροί, μαίες, δικηγόροι και μεσίτριες

Στο εδώλιο κάθονται, μεταξύ άλλων, γιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες, δικηγόροι και «μεσίτριες». Κεντρικά πρόσωπα της δικογραφίας θεωρούνται ο 76χρονος γυναικολόγος και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και ένας 47χρονος εμβρυολόγος. Αμφότεροι είχαν προφυλακιστεί τον Αύγουστο του 2023 και αποφυλακίστηκαν τον Νοέμβριο του 2025, λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης. Το βαρύτατο κατηγορητήριο -όπως γράφει το Creta24– περιλαμβάνει αδικήματα όπως εμπορία ανθρώπων, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού, απάτη, μεσολάβηση σε παράνομες υιοθεσίες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Με βάση το πολυσέλιδο βούλευμα, 298 γυναίκες φέρεται να εξαπατήθηκαν μέσω «εικονικών» εξωσωματικών, με κόστος ανά κύκλο από 10.000 έως 45.000 ευρώ, ενώ ζευγάρια που αναζητούσαν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας κατέβαλλαν συνολικά 120.000 έως 150.000 ευρώ. Τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος εκτιμώνται μεταξύ 1,5 και 8,5 εκατ. ευρώ.

Η πτυχή της υφαρπαγής ωαρίων

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν πρωτοφανείς ιατρικές και ηθικές παραβιάσεις. Γυναίκες καταγγέλλουν ότι πλήρωσαν αδρά για ιατρικές πράξεις και εμβρυομεταφορές που είτε ήταν εικονικές, είτε δεν έγιναν ποτέ. Ακόμη πιο σκοτεινή είναι η πτυχή της υφαρπαγής ωαρίων: γενετικό υλικό αφαιρούνταν από ασθενείς χωρίς την ενημέρωση ή τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες εξωσωματικής άλλων γυναικών. Με τις Αρχές να έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» 173 δότριες και τουλάχιστον 333 ωοληψίες, εγείρεται το εφιαλτικό ενδεχόμενο γυναίκες να έχουν αποκτήσει βιολογικά παιδιά εντελώς εν αγνοία τους.

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Παράλληλα, το κύκλωμα είχε στήσει μια προσοδοφόρα «βιομηχανία» παρένθετης μητρότητας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετέφεραν στα Χανιά γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης —όπως η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Γεωργία— και τις περιόριζαν σε διαμερίσματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους για να κυοφορήσουν βρέφη επί πληρωμή.

Οι σοκαριστικές αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις. Έξω από την αίθουσα «Ποσειδών» του ΜΑΙΧ, ο Σύλλογος Γυναικών Χανίων και άλλες συλλογικότητες πραγματοποιούν δυναμικές κινητοποιήσεις, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκομένων.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος καταγγέλλει την εμπορευματοποίηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας και τη βάναυση εκμετάλλευση γυναικών σε οικονομική ανέχεια. Εκτός από την απόδοση δικαιοσύνης, οι διαδηλώτριες διεκδικούν τη δημιουργία αποκλειστικά δημόσιων και δωρεάν μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Κρήτη, ώστε να μπει οριστικό τέλος στην κερδοσκοπία εις βάρος της ανθρώπινης ζωής.