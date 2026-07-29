Ένα καλά δομημένο και διαπλεκόμενο σύστημα παρανομίας φαίνεται πως «ξηλώνουν» οι Αρχές στην Κρήτη, αποκαλύπτοντας πως θεσμικά γρανάζια του νομικού συστήματος είχαν εμπλακεί με εγκληματικά στοιχεία, που τους χρημάτιζαν για να αλλοιώνουν την απονομή της δικαιοσύνης σε πολύκροτες υποθέσεις.

Οι πρόσφατες συλλήψεις του ιατροδικαστή Χανίων και του τοξικολόγου από τα Εγκληματολογικά εργαστήρια φαίνεται πως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι δύο υποστηρικτές του δικαστικού συστήματος ελέγχονται για αλλοιωμένες ιατρικές γνωματεύσεις που άφηναν κακοποιούς να … πέφτουν στα μαλακά, όταν βρίσκονταν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο «Πατομπούκαλος» και η κοκαΐνη που… χάθηκε

Μία από τις 8 υποθέσεις που βρίσκονται στην σε βάρος τους δικογραφία είναι εκείνη με το θανατηφόρο τροχαίο στη Γογονή, όπου δράστης είναι ο λεγόμενος «Πατομπούκαλος» που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2023 όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 81χρονο πεζό, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε αρχικά από τους αστυνομικούς κοκαΐνη.

Ενώ το πρώτο δείγμα αίματος έδειχνε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια των ναρκωτικών, μετά από αίτημα για επαναξέταση, η ουσία… «εξαφανίστηκε» από τα αποτελέσματα.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό αποδίδεται στον ιατροδικαστή Χανίων και τον τοξικολόγο η κατηγορία της σύνταξης ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι αθέμιτου οικονομικού ανταλλάγματος.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης για εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, ελάμβανε συστηματικά ευνοϊκή ποινική μεταχείριση. Οι κατηγορίες σε βάρος του μετατρέπονταν συχνά με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της τοξικομανίας, βάσει των αμφισβητούμενων πλέον γνωματεύσεων.

Παράλληλα, ο ίδιος άνθρωπος, που είχε «πέσει στα μαλακά» από τις ψευδείς γνωματεύσεις του κυκλώματος φέρεται ως ο ηθικός αυτουργός πίσω από την τοποθέτηση και ανατίναξη εκρηκτικού μηχανισμού τον Ιανουάριο του 2024 στο σπίτι αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Χανιά, ο οποίος ερευνούσε μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν και το γεγονός που πυροδότησε τις ευρύτερες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Η πληροφοριοδότης με τα … πολλά πρόσωπα και η «βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά

Η σύντροφος του διαβόητου «Πατομπούκαλου» είχε ξεχωριστό … πεδίο δράσης. Είναι εκείνη που αποκάλυψε ότι «τα παίρνει» ο καθηγητής τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ, καθώς ο ίδιος ο «Πατομπούκαλος» της εκμυστηρεύτηκε πως έδωσε 5.000 ευρώ στον συγκεκριμένο γιατρό για να του εξαφανίσει την κοκαϊνη που είχε βρεθεί στο αίμα του, μετά το θανατηφόρο τροχαίο.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η ιστοσελίδα των Χανίων zarpa είναι επίσης χρόνια γνωστή στο Οργανωμένο ‘Εγκλημα αλλά και σε ενδιαφερόμενους γονείς για προγράμματα παρένθετης μητρότητας, από τις πρώτες και στενότερες συνεργάτιδες του γιατρού –ιδιοκτήτη της αμαρτωλής κλινικής– και η 9η κατά σειρά κατηγορούμενη για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, η δίκη για την οποία ξεκινά τον Οκτώβριο στα Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πολυσέλιδο βούλευμα, 298 γυναίκες φέρεται να εξαπατήθηκαν μέσω «εικονικών» εξωσωματικών, με κόστος ανά κύκλο από 10.000 έως 45.000 ευρώ, ενώ ζευγάρια που αναζητούσαν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας κατέβαλλαν συνολικά 120.000 έως 150.000 ευρώ. Τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος της αμαρτωλής κλινικής των Χανίων εκτιμώνται μεταξύ 1,5 και 8,5 εκατ. ευρώ.

Η 40χρονη Χανιώτισσα, παρότι είναι όχι μόνο ανειδίκευτη αλλά και υπόδικη, εμπλέκεται στην υπόθεση της αμαρτωλής κλινικής υποβοηθούμενης γονιμότητας και εμφανίζεται ως πρόσωπο πολύ κοντά στον γιατρό, στον οποίο οφείλει προσωπική ευγνωμοσύνη επειδή την είχε βοηθήσει ιατρικά και κοινωνικά σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Έκτοτε, προσελήφθη ως εντελώς ανειδίκευτη ναι μεν υπάλληλος της κλινικής, αλλά με ιδιαίτερα κομβικό ρόλο στην δράση της φερόμενης οργάνωσης, ενώ και της είχε γίνει και πρόταση να αναλάβει αναβαθμισμένο ρόλο, μετά την δρομολογημένη αναχώρηση του εμβρυολόγου και μίας άλλης κατηγορούμενης που συνέπεσε με τις συλλήψεις.

Η 40χρονη εμφανίζεται ως ιδαίτερα παρεμβατική αλλά και ανταγωνιστική με άλλες «μεσίτριες» και φέρεται να δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία της κλινικής ενώ χαρακτηστική είναι η συνομιλία γιατρού και εμβρυολόγου με τον δεύτερο να παρακαλάει τον πρώτο να την απολύσει και τον γιατρό – ιδιοκτήτη να απαντά: «Πως να τη διώξω; Θα μας γ@μήσει και εμάς (έννοώντας προφανώς ότι θα αποκαλύψει την παράνομη δραστηριότητά τους και θα τους πάει στη φυλακή).

«Από πού κι ως που να παίρνει αυτή τις μίξες μου ρε φίλε;»

Στην πορεία του χρόνου όπως αποτυπώνεται στις καταγραφές από τις επισυνδέσεις, η 40χρονη απογοητευμένη και έντονα ενοχλημένη από τον παραγκωνισμό της στη δράση της οργάνωσης ήρθε σε ευθεία ρήξη με τον γιατρό στον οποίο τον Ιούνιο του 2023 λέει, αναφερόμενη σε άλλη “μεσίτρια” αλλοδαπή:

« Γί ’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική; Για το καλό μου; … (…) εγώ θα ήμουν μια χαρά και εγώ στη θέση της αυτό ξέρω να πω!», αναφερομενη προφανώς στην τέταρτη κατηγορουμένη, εν γνώσει της μεσολάβησής της σε παράνομες υιοθεσίες

(…) εγώ θα ήμουν μια χαρά και εγώ στη θέση της αυτό ξέρω να πω!», αναφερομενη προφανώς στην τέταρτη κατηγορουμένη, εν γνώσει της μεσολάβησής της σε παράνομες υιοθεσίες Και συνεχίζει, λέγοντας: «Λεν μπορώ να βλέπω την (4η κατηγορούμενη) κυρία κι ‘γω να ζητιανεύω ψιλά… Από πού κι ως που να παίρνει αυτή τις μίξες μου ρε φίλε; Από που κι ως που; Αυτός είναι ο εκνευρισμός μου, γι αυτό τα πήρα μαζί της, γιατί φτασανε στ αυτια μου τα χρήματα που ‘χει πάρει στο τελευταίο δίμηνο.», επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ίδιον οικονομικό όφελος που αποκόμιζε τόσο αυτή όσο και συγκατηγορούμενες της για την εξεύρεση δοτριών και παρένθετων γυναικών για λογαριασμό της κλινικής.

Σημειώνεται ότι η 4η κατηγορούμενη είναι αυτή που πιάστηκε στο αεροδρόμιο με αλλοδαπή λεχώνα και βρέφος ολίγων ημερών το οποιο οι Αρχές θεωρούν ότι προοριζόταν για παράνομη υιοθεσία. Στο βούλευμα των χιλιάδων σελίδων, γίνεται εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά που θα εξετάσει το δικαστήριο.

Στα 5.000 ευρώ η “ταρίφα” για την τοξικολογική

Η ίδια σε πρόσφατη κατάθεσή της, γράφει το zarpanews- τόνισε πως ο «Πατομπούκαλος» της ανάφερε ότι : «…Επειδή έπαιρνε κοκαΐνη και ήξερε ότι το δείγμα θα έβγαινε θετικό, φρόντισε να αλλοιώσει τα αποτελέσματα, δίνοντας το ποσό των 5.000€ σε κάποιον που δεν γνωρίζω. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί με συνάντησε στα Περιβόλια, όταν βγήκε από το νοσοκομείο μετά το τροχαίο για το οποίο μιλάμε. Εκεί μου είπε ότι πλήρωσε για να αλλάξει τα αποτελέσματα και να βγουν αρνητικά, καθώς έκανε χρήση κοκαΐνης και πλέον έπρεπε να προσέχει για να μην μπει φυλακή. Ήταν σίγουρος ότι ένα θετικό αποτέλεσμα θα τον έστελνε φυλακή…» τόνισε.

Σημειωτέον ότι ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί 19 φορές για διακίνηση ναρκωτικών και συνεχίζει να έχει ευνοϊκη μεταχείριση από τα δικαστήρια προσκομίζοντας χαρτιά τοξικομανίας ενώ θεωρείται και ηθικός αυτουργός πίσω από την ανατίναξη οχημάτων σε σπίτι αστυνομικού!

H υπόθεσή του περιλαμβάνεται και στο σκέλος των ναρκωτικών της επονομαζόμενης «Μαφίας των Χανίων» υπόθεση για την οποία οι έρευνες συνεχίζονται και η τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. προανήγγειλε εξελίξεις.