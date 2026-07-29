To ρητό για «το δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού» βρίσκει πλήρη εφαρμογή στην περίπτωση του επιχειρηματία που δοκίμασε για δεύτερη φορά να μεταφέρει την πλωτή του καντίνα στα Κουφονήσια. Η Λιμενική Αρχή της Νάξου συνέλαβε και τα τρία άτομα που επέβαιναν στην φορτηγίδα του και ο ίδιος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως γράφει το Cycladeslive για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Κωβαίος, ενώ ακολούθησε συντονισμένη παρέμβαση από τον δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανό, με επικοινωνία προς τις λιμενικές και δικαστικές Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προχώρησαν στις συλλήψεις.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις πρωινές ώρες χθες, -αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα- ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νάξου για την παράτυπη άφιξη μίας φορτηγίδας – πλωτού αναψυκτηρίου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της παραλίας «Ιταλίδα» νοτιοανατολικά του Κουφονησίου.

Στην περιοχή μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από ξηράς, όπου διαπιστώθηκε, κατόπιν ελέγχου, ότι επί της φορτηγίδας επέβαιναν τρία άτομα. Από το Λιμεναρχείο Νάξου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι τρεις επιβαίνοντες, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για παράβαση του Ν. 1650/1986 («Υποβάθμιση του περιβάλλοντος», διότι η εν λόγω παραλία είναι ενταγμένη σε ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000). Ο ιδιοκτήτης αναζητείται στo πλαίσιo του αυτοφώρου, ενώ κατόπιν εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, κατασχέθηκε η φορτηγίδα, η οποία μεταφέρθηκε στον λιμένα Καλαντού Νάξου, συνοδεία του ΠΛΣ».

Σημειώνεται ότι ήδη από τις αρχές του έτους (Φεβρουάριος 2026), με οδηγία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας προς την Κτηματική Υπηρεσία, είχε ανασταλεί κάθε διαδικασία παραχώρησης αδειών για καντίνες και ομπρελοκαθίσματα στις περιορισμένης έκτασης παραλίες Πορί και Ιταλίδα, με πάγιο το αίτημα της τοπικής κοινωνίας να χαρακτηριστούν οι ακτές των Μικρών Κυκλάδων ως «απάτητες».