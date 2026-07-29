Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου στον ορεινό δρόμο Βόλου – Ζαγοράς, λίγο πριν από την περιοχή Χάνια Πηλίου, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε ρεματιά βάθους 10 μέτρων.

Από την πτώση τραυματίστηκαν ο 46χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του, ο οποίος χρειάστηκε τη συνδρομή της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

Η εκτροπή του φορτηγού και η πτώση στη ρεματιά

Το ατύχημα εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 18:00, σε μικρή απόσταση πριν από τα Χάνια, όταν ο 46χρονος, υπήκοος Σουδάν, οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, βγήκε από το οδόστρωμα και κατέληξε σε ρεματιά βάθους περίπου 10 μέτρων.

Από τη σφοδρή πτώση τραυματίστηκαν τόσο ο 46χρονος οδηγός όσο και ο 22χρονος συνεπιβάτης του.

Περαστικοί οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο και είδαν την πτώση του φορτηγού ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Ο 22χρονος συνεπιβάτης έφερε τραύματα στα κάτω άκρα και εγκλωβίστηκε εντός του οχήματος, καθιστώντας απαραίτητη την επέμβαση των πυροσβεστών.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι δυνάμεις διάσωσης απεγκλώβισαν τον νεαρό με ασφάλεια και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, διατηρώντας τις αισθήσεις του.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, τα τραύματά τους δεν εμπνέουν ανησυχία για τη ζωή τους.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκτροπή του φορτηγού διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

Αστυνομικοί συνέδραμαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.