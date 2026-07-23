Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα σοβαρό ναυτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή, καθώς το δεξαμενόπλοιο «Kavomaleas», ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να έχει κατασχεθεί από τις ιρανικές αρχές και να έχει ρυμουλκηθεί εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Το πλοίο μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου (κατασκευής 2025), το οποίο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers Management του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, δέχθηκε επίθεση με δύο βλήματα ενώ έπλεε ανοιχτά των ακτών του Ομάν, καθ’ οδόν προς τον Περσικό Κόλπο.

Από το πλήγμα προκλήθηκε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, γεγονός που ανάγκασε το πλήρωμα να εκκενώσει το σκάφος για λόγους ασφαλείας.

Η αντίδραση της Dynacom

Από την πλευρά της, η ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εγκρίνει καμία επιχείρηση ρυμούλκησης του «Kavomaleas» και καταβάλλει προσπάθειες για να επιβεβαιώσει και να εξακριβώσει την ακριβή τοποθεσία και την κατάσταση του πλοίου.

Το επεισόδιο αυτό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, οξύνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων περασμάτων και των πληρωμάτων στην περιοχή.