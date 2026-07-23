Ένοπλοι σκότωσαν 21 χωρικούς σε σειρά εφόδων τις οποίες εξαπέλυσαν εναντίον κοινοτήτων στην πολιτεία Ζαμφαρά, καθώς το κύμα βίας που αποδίδεται σε συμμορίες συνεχίζεται, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο τοπικοί αξιωματούχοι.

Το βορειοδυτικό και το κεντρικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε θέατρο αναρίθμητων επιθέσεων και σφαγών που διαπράττονται από συμμορίες κακοποιών, οι οποίες εφορμούν σε κοινότητες, απαγάγουν κόσμο για λύτρα, λεηλατούν, πυρπολούν σπίτια, δολοφονούν…

«Σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), από τις 15:00 ως τις 16:00, μεγάλος αριθμός κακοποιών εισέβαλε σε κοινότητές μας, κι άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον όποιου συναντούσε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νασίρου Λαουάλι, αυτοδιοικητικός αξιωματούχος στην περιοχή Σόνα.

«Έχω μπροστά μου 21 πτώματα και αύριο (σ.σ. σήμερα) Πέμπτη θα προχωρήσουμε στην ταφή τους όπως ορίζουν τα ισλαμικά έθιμα», πρόσθεσε.

Ο γραμματέας της περιοχής Σόνα, ο Αλχάτζι Σέχου Γκάρμπα, είπε πως διαπράχθηκαν επιθέσεις εναντίον κατοίκων πέντε χωριών, δίνοντας απολογισμό που κάνει λόγο για 23 νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους αγρότες.

«Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Νταγκάγια, άλλοι οκτώ στο χωριό Τουντούν Ναμάλι, πέντε στο Μαρανάι, ένας στο Σόνα και ένας στο Ντανκαμάλι, κάτι που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 23», σημείωσε.

Άλλοι τρεις άνθρωποι που τραυματίστηκαν εισήχθησαν αρχικά σε τοπικό γενικό νοσοκομείο, προτού διακομιστούν σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη γειτονική πολιτεία Σόκοτο.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της το AFP για να της ζητήσει σχόλιο, η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως.

Η βία των κακοποιών, που αποκαλούνται γενικά bandits από τις αρχές και τον πληθυσμό, σε βορειοδυτικές και κεντρικές πολιτείες συγκαταλέγεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις ασφαλείας, πέρα από την εξέγερση τζιχαντιστών στη βορειοανατολική χώρα και τη δράση αυτονομιστών στον νότο.

Στην ίδια πολιτεία, τη Ζαμφαρά, οπλισμένα μέλη συμμορίας απήγαγαν πάνω από 40 ανθρώπους το σαββατοκύριακο, δήλωσαν προχθές Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος που ξέφυγε από τους κακοποιούς και αξιωματούχος στην περιοχή.

Αν και γενικά θεωρείται πως έχουν αποκλειστικό ελατήριο το χρήμα, δεν παρουσιάζουν κάποια σαφή ιδεολογική κατεύθυνση, ορισμένες συμμορίες συνεργάζονται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τις τζιχαντιστικές οργανώσεις που συνεχίζουν την εξέγερση η οποία ξέσπασε πριν από κάπου δεκαεπτά χρόνια στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, εγείροντας ανησυχίες στις αρχές και σε παρατηρητές.

Οι κακοποιοί έχουν ορμητήρια καταυλισμούς σε αχανή δασική έκταση που βρίσκεται στα σύνορα των πολιτειών Ζαμφαρά, Κατσίνα, Καντούνα και του Νίγηρα.