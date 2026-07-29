Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην Πάρο, που απείλησε στη διάρκεια της νύχτας 9 οικισμούς. Η φωτιά που καίει από το μεσημέρι της Τρίτης, ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε προς την Αγκαιριά, εμφανίζοντας αναζωπυρώσεις σε όλη την διάρκεια της νύχτας.

Σαν από θαύμα σώθηκαν τα ξημερώματα σπίτια και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους καθώς οι φλόγες κυριολεκτικά τα «έγλειψαν», κατακαίγοντας ολόκληρη τη γύρω περιοχή, στην οποία υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες που δεν αποτελούν οικισμό.

Το πρωινό της Τετάρτης βρίσκει το μέτωπο να μαίνεται στο νησί, με αρκετά σπίτια να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως γράφει ο Παριανός Τύπος.

Με το πρώτο φως της μέρας στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν τα εναέρια μέσα και συγκεκριμένα δύο αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα κάνει συντονισμό.

Νωρίτερα, την νύχτα στάλθηκαν στους κατοίκους ειδοποιήσεις από το 112 για εκκενώσεις περιοχών, καθώς το μέτωπο επεκτεινόταν και οι άνεμοι το έκαναν ανεξέλεγκτο. Οι φλόγες πέρασαν από την περιοχή της Αγκαιριάς και κινούνται με κατεύθυνση προς την Τρυπητή, ενώ συνολικά έχουν δοθεί οδηγίες εκκένωσης για 9 οικισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων σήμερα Τετάρτη, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες αναζωπυρώσεις και να επεκτείνει το μέτωπο.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Βίντεο από το Forecast Weather δείχνουν την έκταση της πύρινης λαίλαπας:

Μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών

Λίγο μετά τη 01: 30 μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του χωριού Αγκαιριά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλυκής.

Στις 02: 15 νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δρυό.

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν νωρίτερα, για εκκένωση 5 οικισμών και συγκεκριμένα στο Καμπί, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Μπούγαδο, την Ανερατζιά και το Καμάρι.

Ο Δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Μπιζάς, ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους.

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Σε νέες δηλώσεις του, σημείωσε ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Κινητοποίηση σε γη και αέρα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, στο σημείο παρέχουν συνδρομή οι τοπικές Αρχές, με τον Δήμο Πάρου να διαθέτει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Στην Πάρο έχει σπεύσει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος για τον συντονισμό της επιχείρησης, ενώ με δεύτερο ελικόπτερο μεταφέρεται επταμελές κλιμάκιο της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, με σκάφος του Λιμενικού μεταβαίνουν στο νησί ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου μαζί με 6 πυροσβέστες από τη Σύρο.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύονται συνεχώς και ακτοπλοϊκώς:

Από τη Σύρο καταφθάνουν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Από τη Νάξο σπεύδουν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Από τον Πειραιά αναχωρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος (ΜΕΤΠΕ).

Για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρούντων δυνάμεων, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφήνας ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.