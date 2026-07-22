Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση εξέδωσε το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαιώνοντας 30χρονο ο οποίος υπέστη σοβαρότατα προβλήματα υγείας μετά τη λήψη του εμβολίου κατά της COVID-19.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο Νίκο Διαλυνά, ο οποίος και χειρίστηκε την υπόθεση, με την υπ’ αριθμ. ΑΓ5710/2026 απόφασή του, το 29o Τριμελές Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επιδίκασε αποζημίωση ύψους 283.000 ευρώ στον ενάγοντα, αναγνωρίζοντας τη σύνδεση των βαριών επιπλοκών που παρουσίασε με τον εμβολιασμό του.

Από τις πρώτες δόσεις στο οξύ επεισόδιο

Όπως αναφέρει ο Νίκος Διαλυνάς, ο 30χρονος πραγματοποίησε την πρώτη δόση του εμβολίου της εταιρείας Pfizer στις 23 Ιουλίου 2021 στο Κέντρο Υγείας Πειραιά, ενώ η δεύτερη δόση του χορηγήθηκε στις 13 Αυγούστου 2021. Αμέσως μετά, άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα, τα οποία περιλάμβαναν δυσκολία στη βάδιση και μούδιασμα στα κάτω άκρα.

Παρά τις ενοχλήσεις, στις 14 Μαρτίου 2022 προχώρησε στη λήψη της τρίτης (ενισχυτικής) δόσης του ίδιου εμβολίου στο ίδιο Κέντρο Υγείας.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία δύο μήνες αργότερα. Το βράδυ της 6ης Μαΐου 2022, ο νεαρός άνδρας ένιωσε έντονη σκοτοδίνη ενώ βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού του. Λίγο αργότερα, ο πατέρας του τον βρήκε πεσμένο στο έδαφος, ανήμπορο να κινήσει τα δεξιά του άκρα και με σοβαρή δυσκολία στην ομιλία.

Η μάχη στο νοσοκομείο και οι διαδοχικές επιπλοκές

Διακομίσθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο ιδιωτικό θεραπευτήριο «Metropolitan Hospital». Η αξονική αγγειογραφία εγκεφάλου έδειξε πλήρη απόφραξη της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας λόγω πρόσφατου ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ), με την κλίμακα βαρύτητας NIHSS να καταγράφει το ιδιαίτερα υψηλό σκορ 19.

Οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν άμεσα σε ενδοφλέβια θρομβόλυση με τενεκτεπλάση και ακολούθως σε προσπάθεια μηχανικής θρομβεκτομής για την αφαίρεση πολλαπλών θρόμβων. Εξαιτίας έντονων εκκρίσεων κατά την προσπάθεια αποδιασωλήνωσής του, ο ενάγων επαναδιασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο καρδιολογικός έλεγχος αποκάλυψε επιπλέον επιπλοκές, καθώς η μαγνητική τομογραφία καρδιάς επιβεβαίωσε εικόνα διατοιχωματικού εμφράγματος του μυοκαρδίου με επηρεασμένη συστολική απόδοση και παρουσία ευμεγέθους τοιχωματικού θρόμβου.

Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις 23 Μαΐου 2022, ο 30χρονος μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης για να ακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα λειτουργικής επανένταξης. Ωστόσο, η περιπέτειά του συνεχίστηκε, καθώς τον Νοέμβριο του ίδιου έτους υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε εκ νέου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Το πόρισμα του ΕΟΦ και η πιστοποίηση αναπηρίας 89%

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε η θεσμική αξιολόγηση των ιατρικών δεδομένων. Τον Ιούλιο του 2022 υποβλήθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) η σχετική «κίτρινη κάρτα» για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών, η οποία διαβιβάστηκε και στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης (EudraVigilance).

Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του Ε.Ο.Φ., αφού εξέτασε τα συμπληρωματικά στοιχεία και τα διεθνή κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εξέδωσε επίσημο πόρισμα σύμφωνα με το οποίο η πιθανότητα συσχέτισης των ανεπιθύμητων ενεργειών με τον εμβολιασμό αξιολογήθηκε ως «πιθανή/probable».

Παράλληλα, η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. (e-ΕΦΚΑ) πιστοποίησε στον 30χρονο συνολικό ποσοστό αναπηρίας 89% για το διάστημα από 18.11.2024 έως 30.11.2027, διαπιστώνοντας ότι πάσχει από εγκεφαλικό έμφρακτο ως κύρια πάθηση, καθώς και από καρδιακή ανεπάρκεια, υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή και επιληψία ως συνυπάρχουσες παθήσεις.

Η δικαστική δικαίωση

Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών να επιδικάσει το ποσό των 283.000 ευρώ αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές δικαστικές αποφάσεις στη χώρα μας σχετικά με την αστική ευθύνη του Δημοσίου και τις αποζημιώσεις για παρενέργειες εμβολίων.

Η δικαιοσύνη, συνεκτιμώντας το επίσημο πόρισμα του ΕΟΦ, την ανηκέστου βλάβης επιδείνωση της υγείας του νεαρού συμπολίτη μας και το υψηλό ποσοστό αναπηρίας που του προκλήθηκε, έκρινε ότι συντρέχουν όλοι οι νόμιμοι όροι για την οικονομική αποκατάσταση και στήριξη του παθόντος.

Ο ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς ανέφερε για την υπόθεση:

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