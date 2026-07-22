Στα χέρια των αστυνομικών της Ομάδας ΟΠΚΕ έπεσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 20 ετών, όταν εντοπίστηκαν στο προαύλιο δημοτικού σχολείου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης να αποκρύπτουν ναρκωτικές ουσίες.

Ο ανήλικος φέρεται να τοποθέτησε πάνω στα κεραμίδια του σχολικού κτιρίου μία συσκευασία με 109 γραμμάρια κάνναβης, την ώρα που η 20χρονη συνεργός του εκτελούσε χρέη «τσιλιαδόρου», επιτηρώντας τον γύρω χώρο. Η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε άμεσα από τις Αρχές.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με τις κατηγορίες της κατοχής, αποθήκευσης και διακίνησης. Κατά την προανάκριση, οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι προμηθεύτηκαν την κάνναβη αποκλειστικά για δική τους χρήση.

Αμφότεροι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν.