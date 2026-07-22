Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Συναγερμός σήμανε στον Πειραιά το μεσημέρι της Τετάρτης 22/07 μετά από καταγγελίες για οσμή αερίου από διαρροή σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Πυροσβεστική και Αστυνομία έχουν αποκλείσει τον χώρο στην συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους περίοικους, αποφασίστηκε η άμεση εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών και των κτηρίων, που συνορεύουν με το βενζινάδικο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έκαναν ήδη προληπτικές ρίψεις νερού. Το πρατήριο υγρών καυσίμων δεν βρίσκεται σε λειτουργία και στο παρελθόν είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης ενώ μετά σφραγίστηκε για παρατυπίες από την ΑΑΔΕ .

Δείτε εικόνες και βίντεο της «Ζούγκλας» από την κινητοποίηση στο σημείο:

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την διάχυτη οσμή λίγο μετά τις 11:30 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ κλήθηκε και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Δείτε βίντεο με δηλώσεις περιοίκων που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους:

Βίντεο με πλάνο από αέρος για την κινητοποίηση στο πρατήριο υγρών καυσίμων, που -όπως λένε οι περίοικοι -ήταν κλειστό:

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για αέριο που υπήρχε στις δεξαμενές του πρατηρίου από την εποχή που η ΑΑΔΕ διέταξε να σφραγιστεί ο χώρος και ενδεχομένως σήμερα να εμφάνισε κάποια διαρροή, που η οσμή της προκάλεσε ανησυχία και προληπτικό αποκλεισμό της περιοχής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε στον αποκλεισμό και όλων των γύρω δρόμων και σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ τα ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για να εντοπίσουν από που προήλθε η βλάβη και να περιορίσουν την διαρροή.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία απαγορεύτηκε στην Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Διακοπή δρομολογίων από την ΣΤΑ.ΣΥ. στον Πειραιά

Για προληπτικούς λόγους και η ΣΤΑ.ΣΥ. αποφάσισε την διακοπή των δρομολογίων του τρένου στον πειραιά.

Η σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, μετά από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά:

– Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

– Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.