Μία από τις πιο γνωστές -διεθνώς- προσωπικότητες στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, είναι ο 26χρονος που συνελήφθη να περιφέρεται γυμνός στη Μύκονο. Πρόκειται για τον 26χρονο Ολλανδο-Νιγηριανό επιχειρηματία και influencer Σάμιουελ Ονούχα, που προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της Χώρας της Μυκόνου, όταν εμφανίστηκε χωρίς ρούχα, μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Δείτε φωτογραφίες από βίντεο του mykonoslive.tv και υλικό που δημοσιοποιήθηκε στο Instagram από τη σύλληψη του εκατομμυριούχου, με τον ίδιο να ποζάρει γυμνός, πριν γίνει αντιληπτός από τις Αρχές:









Ποιος είναι ο Σάμιουελ Ονούχα

Ο Σάμιουελ Ονούχα, που συνελήφθη, είναι ευρέως γνωστός στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς είναι συνιδρυτής του γνωστού brand ένδυσης «Icon Amsterdam». Ο ίδιος έφτιαξε μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Ruben, μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία απευθύνεται κυρίως σε νεανικό κοινό. Ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, πουλώντας λουλούδια και γρήγορα στα 18 του χρόνια, απόκτησε το πρώτο του ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το τελευταίο διάστημα διαθέτει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, όπου δημοσιεύει εικόνες από την καθημερινότητά του, τα επαγγελματικά του ταξίδια και τον πολυτελή τρόπο ζωής που ακολουθεί. Στις αναρτήσεις του εμφανίζεται συχνά δίπλα σε ιδιωτικά αεροσκάφη, πολυτελή γιοτ, supercars και βίλες, προβάλλοντας το αποτέλεσμα της οικονομικής του επιτυχίας και την εικόνα του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία.

O ίδιος μάλιστα, έχει δημιουργήσει και σειρά από προγράμματα mentoring και coaching για νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μέσα από τα podcasts του μοιράζεται γνώσεις και εμπειρίες από την δική του πορεία στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Προ διετίας κυκλοφόρησε και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του με τίτλο «How I Went from Broke to Making $30M/Year with Ecom», στο οποίο περιγράφει την διαδρομή του από τα φτωχικά παιδικά του χρόνια μέχρι τη δημιουργία της επιτυχημένης φίρμας του που αποφέρει πλέον έσοδα της τάξης των 30 εκατ. δολαρίων σε ετήσια βάση.

Στην προσωπική του ιστοσελίδα γράφει:

«Ονομάζομαι Samuel Onuha. Είμαι 26 ετών, εκατομμυριούχος που δημιούργησε την περιουσία του μόνος του, και μοιράζω τη ζωή μου ανάμεσα στο Άμστερνταμ και το Ντουμπάι. Δεν γεννήθηκα πλούσιος. Στην πραγματικότητα, μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, χωρίς να έχω τίποτα. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, κατάφερα να αλλάξω ριζικά τη ζωή μου, περνώντας από την πλήρη οικονομική ένδεια στην επιτυχία.

Όταν ξεκίνησα, είχα κατά νου έναν μόνο στόχο: την ελευθερία. Γρήγορα κατάλαβα ότι για να είσαι πραγματικά ελεύθερος, χρειαζόσουν χρήματα… Οπότε ναι, ήθελα να γίνω πλούσιος».

Γυμνός στο κέντρο της Μυκόνου

Το επεισόδιο με τον Ονούχα, που εκτυλίχθηκε την περασμένη Τρίτη στο κέντρο της Μυκόνου, άφησε άναυδους τους περαστικούς, στη θέα του 26χρονου που περιφερόταν για ώρα γυμνός. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης για την απομάκρυνσή του, ο Σάμιουελ Ονούχα προέβαλε αντίσταση στα αστυνομικά όργανα, τα οποία προχώρησαν τελικά στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της συμπεριφοράς του, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.