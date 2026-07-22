Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο, την Τρίτη 21 Ιουλίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πετειναρού.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποθεώθηκε από τους εκατοντάδες θεατές, οι οποίοι τραγούδησαν μαζί της από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα.

Στο πλευρό της, όπως σε κάθε σημαντική στιγμή, βρισκόταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το ζευγάρι έφτασε μαζί στον χώρο της συναυλίας, με τον παρουσιαστή να οδηγεί το αυτοκίνητο που τους μετέφερε, ενώ η Ρία Ελληνίδου χαιρέτησε θερμά τον αντιδήμαρχο Μυκόνου, Σάκη Αγορογιάννη, ο οποίος είχε την ευθύνη της διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν πήρε στιγμή τα μάτια του από τη σκηνή. Παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με την καλή του φίλη, Κατερίνα Τοπούζογλου, ενώ δεν σταμάτησε να τραγουδά τις επιτυχίες της συντρόφου του, να χορεύει και να καταγράφει στιγμές με το κινητό του, δείχνοντας έμπρακτα πως είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της.

Μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα του Mykonos Live TV, αποκάλυψε πως το αγαπημένο του τραγούδι από το ρεπερτόριο της Ρίας Ελληνίδου είναι το «Μη σου τύχει».

Η συναυλία διοργανώθηκε με στόχο την ενίσχυση του Συλλόγου «Φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου», συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με την στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Η παρουσία του Δημήτρη στη συναυλία της στη Μύκονο ήταν ακόμη μία απόδειξη της στήριξης και της αγάπης που της δείχνει, με τις κοινές τους στιγμές να τραβούν, όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα.

Γιώργος Βελισσάρης-Δημήτρης Αλεξάνδρου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ρία Ελληνίδου & Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πιασμένοι χέρι – χέρι στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου