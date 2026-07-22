Σοβαρές πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις λαμβάνει στην Ιταλία η υπόθεση του Αμπντεραχίμ Φακίρ, του 42χρονου Μαροκινού που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης στη Μπολόνια. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις, βίαια επεισόδια και μια νέα οξεία συζήτηση γύρω από τη χρήση βίας και τη λογοδοσία των σωμάτων ασφαλείας.

Το χρονικό του συμβάντος στην περιοχή Pilastro

Η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή Pilastro της Μπολόνια έπειτα από αναφορές ότι ο 42χρονος παρουσίαζε επιθετική συμπεριφορά, προκαλώντας φθορές σε περιουσίες και σε ένα περιπολικό. Κατά την επιχείρηση ακινητοποίησης, δύο αστυνομικοί τον κράτησαν μπρούμυτα στο έδαφος. Βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι και διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να φωνάζει επανειλημμένα ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει και να ζητά βοήθεια, πριν χάσει τις αισθήσεις του. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν μόλις ο άνδρας έπαψε να αντιδρά.

Δικαστική έρευνα

Η Εισαγγελία της Μπολόνια έχει διατάξει πλήρη έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το υλικό από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, οι καταθέσεις των εμπλεκομένων και των διασωστών, καθώς και τα βίντεο των αυτόπτων μαρτύρων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Κλίμα οργής στους δρόμους

Ο θάνατος του Φακίρ προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από εκατοντάδες πολίτες, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλη της μαροκινής κοινότητας. Μέρος των κινητοποιήσεων εξελίχθηκε σε βίαιες συγκρούσεις, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν φωτοβολίδες και αντικείμενα, και τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με δακρυγόνα και υδροφόρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων αστυνομικών.

En Bolonia, Italia, las calles llenas para exigir justicia por la muerte a manos de la policía de Abderrahim Fakir, un joven marroquí brutalmente reducido por varios agentes. Su nombre se suma al de otros muchos hombres racializados víctimas del abuso y la violencia policial. pic.twitter.com/4cSOB79JIs — Youssef M. Ouled (@ymouled) July 20, 2026

Un home va morir diumenge al nord de Bolonya, a Itàlia, mentre era subjectat contra el terra per la policia durant una detenció. Els fets van ser gravats i difosos per les xarxes socials, cosa que ha provocat diverses protestes de la ciutadania arreu de la ciutat. Al vídeo, es… pic.twitter.com/HJsORE8aEq — diariARA (@diariARA) July 21, 2026

Οι πολιτικές αντιδράσεις και η κυβερνητική στάση

Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι ξεκαθάρισε ότι η αστυνομία δεν έχει ασυλία, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη διασφάλισης του τεκμηρίου αθωότητας μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ απέρριψε συγκρίσεις με αμερικανικά πρότυπα αστύνευσης.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε την απόδοση ευθυνών εφόσον προκύψουν, χωρίς προκαταλήψεις αλλά και χωρίς επιείκεια, καταδικάζοντας ταυτόχρονα τις επιθέσεις κατά των αστυνομικών. Στον αντίποδα, κόμματα της αντιπολίτευσης, οργανώσεις και η οικογένεια του 42χρονου καταγγέλλουν υπερβολική χρήση βίας, ενώ διεθνή μέσα παρομοιάζουν την υπόθεση με εκείνη του Τζορτζ Φλόιντ.

Policiais e manifestantes entraram em confronto nesta segunda (20) em Bolonha, na Itália, durante um protesto pela morte de um homem após uma abordagem policial. Manifestantes bloquearam uma rua com bicicletas, enquanto policiais de choque tentavam controlar a multidão. Alguns… pic.twitter.com/L6sw3R9SXM — InfoMoney (@infomoney) July 21, 2026

Το προφίλ του 42χρονου

Ο Αμπντεραχίμ Φακίρ ζούσε επί σειρά ετών στην Ιταλία και διατηρούσε μικρή επιχείρηση καθαρισμού και μεταφορών. Σύμφωνα με συγγενείς του, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων άσθμα και καρδιολογικά ζητήματα, τα οποία αναμένεται να συνεκτιμηθούν στο ιατροδικαστικό πόρισμα.

Η ιστορική σύμπτωση με τη Γένοβα

Ο θάνατος του Φακίρ σημειώθηκε στις 20 Ιουλίου, ακριβώς 25 χρόνια μετά τον θάνατο του Κάρλο Τζουλιάνι κατά τη σύνοδο της G8 στη Γένοβα το 2001. Η σύμπτωση αυτή ενίσχυσε τη φορτισμένη ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το συμβάν σε σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο γύρω από τα όρια της αστυνομικής εξουσίας και τη λογοδοσία στην Ιταλία.