Ο απολογισμός των θυμάτων στο ναυάγιο πορθμείου ανοικτά της Γουιάνας τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο χθες Τρίτη, για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα, στους 53 νεκρούς, από την κυβέρνηση της μικρής αγγλόφωνης χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Είναι ωστόσο ακόμη προσωρινός, καθώς δεκάδες άνθρωποι πιστεύεται πως αγνοούνται ακόμη.

Η προηγούμενη ανακοίνωση της κυβέρνησης στην Τζόρτζταουν έκανε λόγο για 41 νεκρούς και 77 διασωθέντες από τους συνολικά 179 ανθρωπους που εκτιμάται πως επέβαιναν στο φέρι MV Barima.