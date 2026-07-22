Ένας δήμαρχος στη νότια Γαλλία φυγαδεύτηκε από το σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας και τέθηκε υπό αστυνομική προστασία, αφού οι αρχές πληροφορήθηκαν ότι ήταν πιθανό να δεχτεί επίθεση από τη μεγαλύτερη συμμορία διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.

Τα τελευταία χρόνια η Γαλλία δίνει μάχη για την καταπολέμηση του εμπορίου των ναρκωτικών, καθώς οι εισαγωγές κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική έσπασαν κάθε ρεκόρ. Οι δολοφονίες και το «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» μεταξύ των συμμοριών αυξάνονται στη χώρα, όμως οι επιθέσεις εναντίον αιρετών αξιωματούχων είναι σπάνιο φαινόμενο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ είπε ότι έλαβε την απόφαση να απομακρύνει για λόγους ασφαλείας τον δήμαρχο της πόλης Αλές, τον Κριστόφ Ριβένκ, αφού αξιόπιστες πληροφορίες ανέφεραν ότι κινδύνευε να δεχτεί επίθεση από μέλη της συμμορίας «DZ Mafia».

Η συμμορία αυτή, που εδρεύει στη Μασσαλία, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια της Αλές, έχει αναπτυχθεί ραγδαία και μετατράπηκε σε σημαντική απειλή για την ασφάλεια, καθώς φαίνεται ότι κυριαρχεί πλέον στο εμπόριο ναρκωτικών.

«Η Αλές είναι ένα μέρος όπου η DZ Mafia προσπαθεί να εδραιωθεί», εξήγησε ο Νουνιέζ στους δημοσιογράφους.

Ο Ριβένκ είχε δεχθεί απειλές και νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν βρέθηκαν σφαίρες των 9 χιλιοστών στο γραμματοκιβώτιό του μαζί με απειλητικά γκράφιτι στους τοίχους του σπιτιού του, ανέφερε η Εθνική Εισαγγελία της Γαλλίας για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (PNACO).

Η PNACO, μια νεοσυσταθείσα μονάδα επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση της DZ Mafia και της διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα, ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Ριβένκ δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο που στάλθηκε στο προφίλ του στο LinkedIn.

Η αξία των διακινούμενων ναρκωτικών στη Γαλλία τριπλασιάστηκε από το 2010 μέχρι το 2023, φτάνοντας από τα 2,3 δισεκ. ευρώ στα 6,8 δισεκ., σύμφωνα με μια έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το 2025 το Γαλλικό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Εθισμού (OFDT).