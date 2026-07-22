Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, τοποθετώντας στη θέση αυτή τον δημοφιλή υποστράτηγο Μιχαΐλο Ντραπάτι.

«Αποφάσισα ότι νέος αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα είναι ο Μιχαΐλο Ντραπάτι… Ευχαριστώ τον Ολεξάντρ Σίρσκι και όλους τους μαχητές μας για τη σθεναρή στάση τους στην πρώτη γραμμή του μετώπου», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η αποπομπή του Σίρσκι έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, μια εξέλιξη που πυροδότησε κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Χιλιάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ, ζητούσαν παράλληλα την αποπομπή του στρατηγού Σίρσκι, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε πράξη.

Παράλληλα η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε τις αρχικές πληροφορίες ότι η απομάκρυνση του Φεντόροφ συνδεόταν με τη σύγκρουσή του με τον Σίρσκι.

Ο 60χρονος Σίρσκι επικρινόταν από μερίδα της κοινής γνώμης, πολιτικούς και στρατιωτικούς ότι αδιαφορούσε για τις απώλειες ζωών, υιοθετώντας μια διοίκηση σοβιετικού στυλ.