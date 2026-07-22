Σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν προκαλέσει οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, τα προβλήματα ηλεκτροδότησης επηρεάζουν περιοχές του κέντρου όπως η Κυψέλη, τα Πατήσια, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και το Γκύζη, ενώ διακοπές καταγράφονται επίσης στον Άλιμο και την Αργυρούπολη.

Λόγω της διακοπής του ρεύματος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί κλήσεις για περιστατικά εγκλωβισμού ατόμων σε ανελκυστήρες, με τα συνεργεία να επιχειρούν για την απελευθέρωσή τους.

Παράλληλα, έντονη κυκλοφοριακή δυσχέρεια καταγράφεται σε κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, καθιστώντας απαραίτητη την ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά των οδηγών.

Από την πρώτη στιγμή, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός πραγματοποιώντας εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο δίκτυο, προκειμένου να επανέλθει σταδιακά η ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές.