Ο καθηγητής Sucharit Bhakdi επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από συνέντευξή του, υποστηρίζοντας ότι «έπεσε το τελευταίο κομμάτι του παζλ» σχετικά με τις παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά της Covid-19.

Οι ισχυρισμοί του κάνουν ήδη τον γύρο αντιεμβολιαστικών ιστοσελίδων και καναλιών στα social media, συνοδευόμενοι από αναφορές σε δήθεν «οριστικές αποδείξεις» για μόνιμη γενετική αλλοίωση, πρόκληση ταχέως εξελισσόμενων καρκίνων και μεταφορά «εμβολιακών γονιδίων» στα έμβρυα μέσω του πλακούντα.

Στη συνέντευξή του ο Ταϊλανδικής καταγωγής Γερμανός πρώην καθηγητής μικροβιολογίας, λέει μεταξύ άλλων πως: «Το τελευταίο κομμάτι του παζλ που τώρα θα θέσει τα πάντα σε κίνηση έχει πέσει. Οι ιατρικοί επιστήμονες έχουν πλέον καταφέρει να αποδείξουν αδιαμφισβήτητα σοβαρές βλάβες που προκλήθηκαν από την mRNA γονιδιακή ένεση κατά της Covid, κάτι που προηγουμένως ήταν μόνο υποψία. Πρώτον, γενετική τροποποίηση που διαρκεί για χρόνια, αν όχι μόνιμα, δεύτερον, η ανάπτυξη ταχέως εξελισσόμενων καρκίνων και τρίτον, η μετάδοση των εγχυμένων γονιδίων μέσω του πλακούντα στο αγέννητο παιδί μέσα στη μήτρα. Μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στις 9 Μαρτίου 2026, οι φαρμακευτικές εταιρείες πιθανότατα σύντομα θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήματα από όσους επηρεάστηκαν από τραυματισμούς λόγω εμβολιασμού…»

Ωστόσο, μια προσεκτική εξέταση τόσο των επιστημονικών δεδομένων όσο και της πρόσφατης απόφασης του γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (BGH) δείχνει ότι η εικόνα που παρουσιάζεται απέχει σημαντικά από όσα έχουν πραγματικά κριθεί ή αποδειχθεί.

Το πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης, ο Bhakdi, δεν είναι άγνωστος στη δημόσια συζήτηση γύρω από την πανδημία.

Ο πρώην καθηγητής μικροβιολογίας είχε εξελιχθεί ήδη από το 2020 σε μία από τις πιο προβεβλημένες φωνές του ευρωπαϊκού αντιεμβολιαστικού κινήματος.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε διατυπώσει επανειλημμένα ισχυρισμούς που διαψεύστηκαν από επιστημονικούς φορείς, μεταξύ αυτών ότι τα mRNA εμβόλια οδηγούν σε μαζικούς θανάτους, αυτοάνοσα νοσήματα ή στειρότητα.

Η γερμανική επιστημονική κοινότητα, αλλά και οργανισμοί όπως το Ινστιτούτο Paul Ehrlich και ο EMA, είχαν επανειλημμένα απορρίψει τις θέσεις του ως μη τεκμηριωμένες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ακόμη και η ίδια η Wikipedia στη γερμανική της έκδοση, η οποία συνοψίζει δηλώσεις επιστημόνων και επίσημων οργανισμών, αναφέρει ότι ο Bhakdi παραδέχθηκε το 2025 πως οι μαζικές καταστροφικές συνέπειες που είχε προβλέψει «σε μεγάλο βαθμό δεν εμφανίστηκαν».

Το δεύτερο σκέλος της ιστορίας αφορά την απόφαση του BGH στις 9 Μαρτίου 2026, η οποία παρουσιάζεται στα σχετικά δημοσιεύματα ως «καταδίκη» των φαρμακευτικών εταιρειών ή ως δικαστική επιβεβαίωση σοβαρών βλαβών από τα εμβόλια. Στην πραγματικότητα, η απόφαση είναι αρκετά πιο περιορισμένη.

Η υπόθεση αφορούσε γυναίκα στη Γερμανία που εμφάνισε απώλεια ακοής μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της AstraZeneca. Το δικαστήριο δεν αποφάνθηκε ότι το εμβόλιο προκάλεσε τη βλάβη, ούτε αναγνώρισε συλλογική ευθύνη των φαρμακευτικών εταιρειών. Αυτό που έκρινε ήταν ότι οι πολίτες που επικαλούνται πιθανή βλάβη από εμβολιασμό έχουν χαμηλότερο αποδεικτικό όριο προκειμένου να ζητούν πρόσβαση σε στοιχεία και δεδομένα των εταιρειών. Δηλαδή, αρκεί ένας «εύλογος συσχετισμός» ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν πληροφορίες για πιθανές παρενέργειες.

Με άλλα λόγια, το BGH δεν επικύρωσε τους ισχυρισμούς περί «γονιδιακής αλλοίωσης» ή «turbo cancer». Απλώς ενίσχυσε διαδικαστικά τη δυνατότητα πολιτών να ζητούν πρόσβαση σε πληροφορίες από τις φαρμακευτικές εταιρείες, στο πλαίσιο αστικών διεκδικήσεων.

Οι πιο ακραίοι ισχυρισμοί που κυκλοφορούν μετά τη συνέντευξη Bhakdi αφορούν τρία σημεία:

Πρώτον, ότι τα mRNA εμβόλια προκαλούν μόνιμη γενετική τροποποίηση. Μέχρι σήμερα, οι μεγάλες ρυθμιστικές αρχές και η κυρίαρχη επιστημονική βιβλιογραφία δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι τα mRNA εμβόλια ενσωματώνονται στο ανθρώπινο DNA ή μεταβάλλουν μόνιμα το γονιδίωμα. Η τεχνολογία mRNA λειτουργεί στο κυτταρόπλασμα και όχι στον πυρήνα του κυττάρου όπου βρίσκεται το DNA.

Δεύτερον, ότι προκαλούν «ταχέως εξελισσόμενους καρκίνους». Παρότι υπάρχουν μεμονωμένες θεωρίες και ανεπιβεβαίωτες μελέτες που αναπαράγονται σε αντιεμβολιαστικά δίκτυα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιστημονική συναίνεση ή επίσημη αξιολόγηση από διεθνείς οργανισμούς που να αποδεικνύει σύνδεση των mRNA εμβολίων με έκρηξη καρκίνων στον πληθυσμό. Οι αναφορές περί «turbo cancer» παραμένουν αμφιλεγόμενες και μη τεκμηριωμένες.

Τρίτον, ότι «γονίδια του εμβολίου» περνούν μέσω του πλακούντα στα έμβρυα. Και σε αυτή την περίπτωση, οι διαθέσιμες μελέτες δεν τεκμηριώνουν μόνιμη γενετική επίδραση στα έμβρυα. Αντιθέτως, κατά την περίοδο της πανδημίας, διεθνείς οργανισμοί δημόσιας υγείας υποστήριξαν τον εμβολιασμό εγκύων ως μέσο προστασίας από σοβαρή νόσηση Covid-19.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές από τις ιστοσελίδες που αναπαράγουν τη συνέντευξη όπως η Kla.TV, έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα για διάδοση θεωριών συνωμοσίας γύρω από την πανδημία, τα εμβόλια και διεθνείς οργανισμούς. Στο ίδιο δίκτυο περιλαμβάνονται περιεχόμενα που συνδέουν τον ΠΟΥ, φαρμακευτικές εταιρείες και μυστικές οργανώσεις σε παγκόσμια σχέδια ελέγχου του πληθυσμού.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η νέα δικαστική απόφαση στη Γερμανία ενδέχεται πράγματι να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες αγωγές πολιτών που θεωρούν ότι υπέστησαν βλάβες μετά τον εμβολιασμό. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το προηγούμενο του BGH ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει τη συλλογή στοιχείων σε υποθέσεις αποζημιώσεων.

Αυτό όμως απέχει πολύ από το να θεωρηθεί δικαστική επιβεβαίωση των θεωριών περί «μαζικής συγκάλυψης» ή «βιολογικού εγκλήματος», όπως υποστηρίζουν κύκλοι του αντιεμβολιαστικού κινήματος.

Η υπόθεση δείχνει κυρίως κάτι διαφορετικό: ότι, πέντε και πλέον χρόνια μετά την πανδημία, η δημόσια συζήτηση γύρω από τα εμβόλια Covid παραμένει βαθιά πολωμένη. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν πραγματικές περιπτώσεις ανθρώπων που δηλώνουν ότι υπέστησαν σοβαρές παρενέργειες και ζητούν πρόσβαση σε δεδομένα και αποζημιώσεις. Από την άλλη, συνεχίζουν να κυκλοφορούν ακραίοι ισχυρισμοί χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, οι οποίοι συχνά μετατρέπουν μια σύνθετη νομική ή ιατρική συζήτηση σε εργαλείο παραπληροφόρησης.