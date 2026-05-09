Αντιδράσεις προκαλεί η ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση με το μη επανδρωμένο σκάφος με τα 300 κιλά εκρηκτικά, που βρέθηκε από ψαράδες στο ακρωτήριο Λευκάτας, στη Λευκάδα, με αναμένη τη μηχανή του.

Το περιστατικό ήδη διερευνάται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες με το εξειδικευμένο προσωπικό τους αναμένεται να διαπιστώσουν πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του, ενώ θα δώσουν απαντήσεις και για το περιεχόμενό του.

Ο στρατιωτικός αναλυτής και καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, Κωνσταντίνος Γρίβας, προειδοποιεί ότι «συνήθως, όπου υπάρχει ένα drone, υπάρχουν κι άλλα», ενώ δεν αποκλείει το σενάριο, το συγκεκριμένο συμβάν να αποτελεί μόλις την κορυφή του παγόβουνου.

Μιλώντας στο ThessPost.gr έκανε μάλιστα λόγο για μία «πρωτοφανή, βάναυση, βίαιη και καταλυτική παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας από ξένη δύναμη».

Σύμφωνα με τον κ. Γρίβα, ο εντοπισμός του USV, πιθανότατα ουκρανικής κατασκευής τύπου Magura, τύπου που χρησιμοποιείται κατά κόρον στη Μαύρη Θάλασσα, δεν αφήνει πολλά στη φαντασία.

«Δεν υπάρχει θέμα εκτιμήσεως, είναι ξεκάθαρο: είναι συγκεκριμένο οπλικό πολεμικό σύστημα, που βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Απορώ γιατί δεν έχει γίνει χαμός μέχρι στιγμής. Είναι μια πρωτοφανής, βάναυση, βίαιη και καταλυτική παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας από ξένη δύναμη. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρέθηκε κατά λάθος, οπλισμένο με εκρηκτικά μέσα σε μια σπηλιά. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα, εφόσον ρυμουλκήθηκε και πήγε εκεί που πήγε, να είχε εκραγεί, και να έχουμε εκατόμβη νεκρών. Δεν έγινε στα διεθνή ή στα χωρικά ύδατα. Έγινε μέσα στο ελληνικό έδαφος», υπογραμμίζει.

«Οι Ουκρανοί χτυπάνε ρωσικούς στόχους, όπου κι αν βρίσκονται»

Σύμφωνα με τον έμπειρο στρατιωτικό αναλυτή, το πιθανότερο σενάριο είναι να στόχευε σε ρωσικά πλοία, ενώ διευκρινίζει πως σε κάθε περίπτωση, η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε το συγκεκριμένο όπλο στην Ελλάδα:

«Δείχνει ότι μπορεί η Ουκρανία να χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως βάση, οι Ουκρανοί έχουν δείξει ότι το κάνουν αυτό το πράγμα, να χτυπάνε ρωσικούς στόχους όπου κι αν βρίσκονται. Δε χτυπάνε μόνο στη δική τους επικράτεια και τη ρωσική αλλά κι εκτός, ιδιαίτερα τους θαλάσσιους στόχους. Η επίθεση που έγινε σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Κρήτης, μπορεί κάπως έτσι να έγινε. Αυτά τα συστήματα, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και σε άλλα σημεία. Πρέπει να απολογηθούν για το πώς βρέθηκε ένα δικό τους σύστημα εδώ. Μπορεί να πουν ότι είναι προβοκάτσια, όμως προκύπτουν κι άλλα ερωτήματα. Ήρθε μόνο του από την Ουκρανία, ή υπάρχει στην Ελλάδα ένα δίκτυο Ουκρανών ή συμπαθούντων που ουσιαστικά δρουν ως προέκταση της πολεμικής μηχανής της Ουκρανίας και παραβιάζουν πλήθος νόμων σε κακουργηματικό επίπεδο;», σημειώνει με νόημα.

«Όταν βρίσκεις ένα, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κι άλλα»

Κατά τον κ. Γρίβα, το συγκεκριμένο drone μπορεί να μην είναι το μοναδικό:

«Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα. Νομίζω ότι είναι όπως οι κατσαρίδες, όταν έχεις ένα, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κι άλλα. Αν είχε ανατιναχθεί, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό; Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να κάνουν πολεμικές δράσεις μέσα στην Ελλάδα, γιατί να μη κάνουν και το επόμενο βήμα και να ανατινάζουν πλοία μέσα στον ελληνικό χώρο, εφόσον εντοπίσουν ‘’εχθρό της Ουκρανίας;’’».

