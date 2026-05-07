Ένας Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση 986 ευρώ, καθώς δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κω αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί και έψαχνε για τουλάχιστον 20 λεπτά. Οι διακοπές του στην Κω το καλοκαίρι του 2024, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται ήταν αρκετά ακριβές και καθόλου άνετες, για τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά, τα οποία αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα.

Η μήνυση έγινε εις βάρος του tour operator που οργάνωσε το ταξίδι, για το οποίo πλήρωσε 7,186 ευρώ. Όπως υποστήριξε σε δικαστήριο στο Ανόβερο, ο ταξιδιωτικός πράκτορας απέτυχε “να τα βάλει” με το ξενοδοχείο, το οποίο επέτρεπε στους επισκέπτες του να κρατούν τις ξαπλώστρες τοποθετώντας πάνω μία πετσέτα μέχρι να καθίσουν, για να φαίνονται ότι είναι «πιασμένες».

Παρόλο που η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειρίζεται το ξενοδοχείο, το δικαστήριο υποστήριξε, ότι είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα υπήρχε μία οργάνωση που θα εγγυόταν μια «λογική» αναλογία του διαθέσιμου αριθμού ξαπλωστρών προς τους επισκέπτες. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει αποζημίωση 350 ευρώ.

Η είδηση, μάλιστα, δημοσιεύτηκε στο BBC.

Ο “πόλεμος της ξαπλώστρας” είναι συχνό φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα, όπου πολλοί Έλληνες έχουν την τάση να «κλείνουν» τις ξαπλώστρες από το βράδυ ή νωρίς το πρωί, τοποθετώντας πάνω μία πετσέτα μέχρι να τις χρησιμοποιήσουν.