Την έντονη αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι προκάλεσε η δημοσίευση φωτογραφιών κατασκευασμένων με Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), οι οποίες την έδειχναν να ποζάρει φορώντας μόνο εσώρουχα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αντέδρασε με μία ειρωνική δήλωση : «Ο δημιουργός τους βελτίωσε την εμφάνισή μου», πριν περάσει στο κυρίως μήνυμα: το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, αλλά βαθιά πολιτικό και κοινωνικό.

«Το ζήτημα ξεπερνά εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει πάντα να ισχύει ένας κανόνας: να επαληθεύουμε πριν πιστέψουμε και να σκεφτόμαστε πριν κοινοποιήσουμε. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε μένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, η διάδοση των εικόνων δεν περιορίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα αλλά πέρασε και σε δημοσιογραφικές ιστοσελίδες με τους χρήστες να τις θεωρούν ως αυθεντικές.

Ένας από αυτούς σχολίασε: «Το ότι μια πρωθυπουργός εμφανίζεται σε αυτή την κατάσταση είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Δεν αρμόζει στον θεσμικό ρόλο που κατέχει. Δεν έχει καμία αίσθηση ντροπής».

Η Μελόνι μίλησε ανοιχτά για «εργαλειοποίηση της τεχνολογίας» από πολιτικούς αντιπάλους και ανώνυμους χρήστες, κάνοντας λόγο για μια νέα μορφή ψηφιακού εκφοβισμού. «Όσοι θέλουν να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα ξεπερνά κατά πολύ το πρόσωπό της.

Και πράγματι, το πολιτικό βάρος της υπόθεσης δεν είναι αμελητέο. Η Ιταλία έχει ήδη επιχειρήσει να τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, με νομοθετικές πρωτοβουλίες που κινούνται παράλληλα με το ευρωπαϊκό EU AI Act.

Το ιταλικό πλαίσιο προβλέπει ακόμη και ποινικές κυρώσεις για τη χρήση AI με σκοπό την πρόκληση βλάβης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας παραπλανητικού υλικού.

Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι η νομοθεσία τρέχει πίσω από την τεχνολογία. Το περιστατικό με τη Μελόνι λειτουργεί ως μία «υπόθεση εκμάθησης» ακόμη και σε ένα περιβάλλον ελέγχου μέσω της νομοθεσίας η διάδοση ψεύτικου περιεχομένου παραμένει ανεξέλεγκτη όταν συναντά την ταχύτητα και την απροθυμία των χρηστών να επαληθεύσουν το αν αυτό που βλέπουν είναι πραγματικό ή όχι, επαναφέροντας μια παλιά αλλά πλέον πιο επίκαιρη από ποτέ δημοσιογραφική αρχή: «επαλήθευση πριν από τη δημοσίευση».