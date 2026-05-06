Περιπολικό της αστυνομίας παρέσυρε ανήλικη το βράδυ της Τρίτης (05/04) στη Σαλαμίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 20:00 το βράδυ, όταν η 12χρονη στην προσπάθειά της να διασχίσει διάβαση πεζών, παρασύρθηκε από υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας επί της οδού Θέμιδος, έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Αναστάτωση επικράτησε στο σημείο και άμεσα το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 12χρονη φέρει λάμες στο πόδι της μετά το χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.