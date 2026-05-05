Αργά το απόγευμα της Τρίτης (5/5) σε συμπλοκή που σημειώθηκε στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, έξω το Ηράκλειο της Κρήτης, πυροβολήθηκε ένας 20χρονος ο οποίος έπεσε νεκρός.

Δράστης του φονικού, είναι ένας 54χρονος άνδρας ο οποίος είχε χάσει τον μοναχογιό του Γιώργο σε τροχαίο δυστύχημα, πριν από τρία χρόνια.

Ο 53χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου όπου και παρέδωσε ένα περίστροφο, που ήταν το όπλο του φονικού.

Η αιτία του τραγικού συμβάντος, είναι ξεκάθαρα η αυτοδικία, καθώς πριν από τρία χρόνια, το θύμα και ο γιος του δράστη επέβαιναν μαζί σε αυτοκίνητο, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του γιου, του 53χρονου. Το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα και διαχωριστική νησίδα και πάλεψε ως τις 8 Νοεμβρίου του 2023 στην Εντατική από τις 20 Οκτώβρη που συνέβη το τροχαίο. Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια κολώνα είχε σκοτωθεί 7 χρόνια πριν (το 2019) και ο ξάδερφος του Γιώργου.

Έτσι σήμερα το απόγευμα, ο 54χρονος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον νεαρό που προφανώς θεωρούσε ως υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές σκοτώνοντάς τον.

Ο δράστης, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του. Από την ημέρα που «έσβησε» ο γιος του στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, φαίνεται πως έχασε τα λογικά του. Η ζωή του είχε ουσιαστικά τελειώσει και αυτό που ζητούσε ήταν να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο νεαρός που θεωρούσε υπαίτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έψαχνε τον νεαρό δύο ολόκληρα χρόνια για να πάρει εκδίκηση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από τις αστυνομικές Αρχές, ο 54χρονος δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα του, το απόγευμα της Τρίτης (5/5). Του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο, στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο νεαρός οδηγός αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, προσπάθησε να διαφύγει και άρχισε να τρέχει. Ο 54χρονος έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές, μέσα από το όχημά του. Το παιδί για να γλιτώσει έτρεξε να μπει σε ξενοδοχείο της περιοχής και τότε ο δράστης πυροβόλησε άλλες δύο φορές και τον σκότωσε ακαριαία, εκτελώντας τον ουσιαστικά πισώπλατα.

Ο νεαρός εργαζόταν σε καφετέρια στην Αμμουδάρα.