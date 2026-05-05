Στο «κόκκινο» βρίσκεται η ανησυχία των αρχών αλλά και των γονέων στην Αθήνα, μετά την έξαρση βίαιων περιστατικών με πρωταγωνιστές ανήλικους. Η δράση οργανωμένων ομάδων, που συχνά φέρουν αιχμηρά αντικείμενα και χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να «κλείσουν ραντεβού» θανάτου, έχει θέσει την ΕΛ.ΑΣ. σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των μελών μιας πολυμελούς συμμορίας ανηλίκων, η οποία φέρεται να ευθύνεται για διαδοχικές βίαιες επιθέσεις στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα την περασμένη Κυριακή, με θύματα έναν 14χρονο και έναν 15χρονο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δράση της ομάδας, που αποτελείται από τουλάχιστον 10 άτομα, παρουσιάζει χαρακτηριστικά «περιπολίας», με στόχο ανήλικους από συγκεκριμένες περιοχές ή σχολεία.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας 15χρονος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στον θώρακα και τα πλευρά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στη σπλήνα. Στη δεύτερη επίθεση, ένας 14χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Ο ανήλικος κατάφερε να διαφύγει χάρη στην παρέμβαση περαστικού, ο οποίος απείλησε να καλέσει τις αρχές.

Οι αρχές εστιάζουν στις φράσεις που χρησιμοποίησαν οι δράστες, όπως «Από ποια περιοχή είσαι;» και «Μόνο Γούβα», οι οποίες καταδεικνύουν κίνητρα τοπικιστικής αντιπαλότητας.

Επιπλέον, ένα στοιχείο που προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι η προσπάθεια βιντεοσκόπησης των επιθέσεων. Ένας εκ των δραστών φέρεται να κατέγραφε τον ξυλοδαρμό του 14χρονου με σκοπό την ανάρτηση του υλικού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, πρακτική που τείνει να γίνει «σήμα κατατεθέν» της σύγχρονης ανήλικης παραβατικότητας.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είναι μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου της Αθήνας.