Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο με μια οικιακή βοηθό να βρίσκεται μαχαιρωμένη εντός του σπιτιού στο οποίο εργαζόταν. Η 42χρονη γυναίκα φρόντιζε δύο κατάκοιτα άτομα, όταν στην οικία εισήλθε γνωστή της.

Η 54χρονη δράστιδα οδήγησε την άτυχη γυναίκα στη κουζίνα, χωρίς να κινήσει υποψίες και της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, μαχαιρώνοντας τη τέσσερις φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικιακή βοηθός δέχθηκε χτυπήματα σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά.

Μετά την επίθεση, η 54χρονη φέρεται να κλείδωσε το θύμα σε δωμάτιο, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Τη έσωσε η ψυχραιμία της

Παρά το γεγονός ότι ήταν σοβαρά τραυματισμένη, η 42χρονη βρήκε την ψυχραιμία να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο την μετέφερε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και τώρα είναι καλά στην υγεία της.

Έκοψε τα καλώδια της κάμερας

Πριν η 54χρονη, αλβανικής καταγωγής, αποχωρήσει από το σπίτι, φέρεται να έκοψε τα καλώδια του συστήματος καμερών του σπιτιού, προκειμένου να αποτρέψει την καταγραφή της επίθεσης.

Ωστόσο, κάποιες ώρες αργότερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου και συνελήφθη. Αξίζει να σημειωθεί πως η συλληφθείσα έχει ιστορικό ψυχιατρικών διαταραχών, ενώ στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Οι Αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: Dimokratiki