Πέντε φορές φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του 21χρονος, το μεσημέρι της Κυριακής, στο νεκροταφείο του Σκινιά, στον δήμο Μινώα, στο Ηράκλειο.

Η μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο, με τον 24χρονο παθόντα να πηδάει τον φράχτη και να τρέχει, προκειμένου να ξεφύγει από τα χειρότερα. Αστυνομικές πηγές πάντως αναφέρουν ότι από το σημείο μάζεψαν 8 κάλυκες.

Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ ο 21χρονος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ., που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δύο νεαροί στο παρελθόν υπήρξαν φίλοι. Οι σχέσεις τους, όμως, διαταράχθηκαν και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχε ένταση μεταξύ τους. Το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, ο 24χρονος παθόντας έβοσκε τα πρόβατά του. Κάποια στιγμή, αναφέρεται, πως άκουσε τον 21χρονο να ρίχνει μπαλωθιές. Όταν βρεθήκανε από κοντά, τον επέπληξε, λέγοντάς του ότι τρομάζει τα ζώα του. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο 21χρονος αποχώρησε, όμως πέντε λεπτά αργότερα, περιγράφεται ότι επέστρεψε και πάλι στο σημείο. «Έλα κοντά να σου πω» προέτρεψε κατ’ επανάληψη τον 24χρονο, ο οποίος φέρεται να υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου και το έβαλε στα πόδια, πηδώντας τον φράκτη του νεκροταφείου.

Καταγγέλλεται ότι ο 21χρονος άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του μέχρι που μία από τις σφαίρες τον βρήκε στον αστράγαλο.

