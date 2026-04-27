Υπάρχουν αυτοκίνητα που απλώς σε μεταφέρουν από το σημείο Α στο σημείο Β. Και υπάρχουν εκείνα που δίνουν νόημα σε κάθε διαδρομή. Το νέο Jeep Compass ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Με μοναδική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίες δυνατότητες εκτός δρόμου και πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων, έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον όρο “σύγχρονο SUV”, χωρίς να θυσιάσει την αυθεντική Jeep ταυτότητα.

Μεγαλύτερο και απόλυτα σύγχρονο: Αγγίζει τα 4.55μ. μήκος και έχει κορυφαία αεροδυναμική

Από την πρώτη ματιά το νέο Jeep Compass καταφέρνει να τραβήξει την προσοχή. Η σχεδιαστική γραμμή του παραμένει αδιαπραγμάτευτα Jeep αλλά έχει εξελιχθεί. Το αμάξωμα είναι πιο δυναμικό, πιο επιβλητικό, με αισθητά μεγαλύτερες διαστάσεις που φτάνουν τα 4,55μ. σε μήκος, 1.99μ. σε πλάτος και μεταξόνιο σχεδόν 2,8 μέτρων. Παρότι μεγαλύτερο, διατηρεί τον compact χαρακτήρα που το καθιστά ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για εξορμήσεις. Επιπλέον, ακόμα και τη νύχτα, ο εντυπωσιακός φωτισμός στην μάσκα και το πίσω μέρος δημιουργεί μοναδική εικόνα που δεν μοιάζει με κανενός άλλου αυτοκινήτου.

Η σχεδίαση εκτός από υψηλή αισθητική επιτυγχάνει και βελτιστοποιημένη αεροδυναμική απόδοση, με ενεργή εμπρός γρίλια και ειδικά κανάλια ροής αέρα στα φτερά για τέλειο έλεγχο του αέρα, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένο οδηγικό προφίλ. Ταυτόχρονα, η μεγάλη απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 20 εκατ. και οι κοντοί πρόβολοι φροντίζουν για κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες, με γωνίες που επιβεβαιώνουν τον αυθεντικό χαρακτήρα Jeep. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει γωνία προσέγγισης 20°, ράμπας 15° και αναχώρησης 26° αντίστοιχα, ενώ μπορεί να διαπεράσει νερά βάθους έως 450χλστ. (δεν είπαμε τυχαία ότι διαθέτει το γνήσιο Jeep DNA).

Ποιοτικό και ψηφιακό εσωτερικό με οθόνη 16 ιντσών και φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες

Στο εσωτερικό το νέο Jeep Compass συνδυάζει πρακτικότητα και ψηφιακή τεχνολογία με τρόπο που λύνει τα χέρια του οδηγού χωρίς να τον… αγχώνει. Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν παραμετροποιήσιμο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και μια μεγάλη οθόνη αφής 16 ιντσών για το infotainment. Διαθέσιμο είναι και head-up display που προβάλλει βασικές πληροφορίες στο παρμπρίζ (ιδιαίτερα χρήσιμο με τα νέα όρια ταχύτητας). Παράλληλα, η Jeep έχει διατηρήσει φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες όπως κλιματισμός, multimedia και Selec-Terrain, κάτι που κάνει την καθημερινότητα ευκολότερη.

Στοιχεία όπως η πανοραμική ηλιοροφή (0.77τ.μ. εμβαδό), ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και τα προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας ολοκληρώνουν την εντυπωσιακή εικόνα του νέου Compass, με τη βελτιωμένη ηχομόνωση να βάζει και αυτή το λιθαράκι της στην συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία.

Με χώρους για όλους και για όλα

Οι μεγαλύτερες διαστάσεις φαίνονται ξεκάθαρα στην καμπίνα, η οποία είναι ιδιαίτερα άνετη. Οι επιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα έχουν άφθονο χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, κάτι που κάνει σημαντική διαφορά στην καθημερινή χρήση. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 541 λίτρα και συνδυάζεται με πίσω κάθισμα η πλάτη του οποίου αναδιπλώνεται σε αναλογία 40/20/40, ώστε να προσαρμόζεται πιο εύκολα στις ανάγκες. Μάλιστα το άνοιγμα είναι πολύ πρακτικό, με τετραγωνισμένο σχήμα που βοηθά στη φόρτωση μεγάλων αντικειμένων.

Φυσικά υπάρχουν και άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι, με συνολική χωρητικότητα 34 λίτρα στο εμπρός μέρος της καμπίνας.

Σύστημα Selec-Terrain: Η καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, όποια κι αν είναι η συνθήκη οδήγησης, σε άσφαλτο και χώμα

Το Selec-Terrain® είναι από τα βασικά στοιχεία του νέου Compass και βοηθά τον οδηγό να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις συνθήκες. Πέρα από τις ενδείξεις στον πίνακα οργάνων και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό στην καμπίνα, επηρεάζει και τον τρόπο που λειτουργούν τα ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα του οχήματος. Υπάρχουν πέντε προγράμματα λειτουργίας: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και EV (ανάλογα με την έκδοση). Κάθε ένα αλλάζει βασικές παραμέτρους, όπως τον έλεγχο ευστάθειας και πρόσφυσης, αλλά και τη διαχείριση του κινητήρα και των φρένων, ώστε το αυτοκίνητο να βοηθάει τον οδηγό στην αντιμετώπιση ακόμα και αντίξοων συνθηκών. Ανάλογα λοιπόν με το πού οδηγείτε, αλλάζετε την ρύθμιση και το Compass μεταμορφώνεται ιδανικά, επιβεβαιώνοντας την κληρονομιά της Jeep.

Με εξηλεκτρισμένα σύνολα για κάθε ανάγκη

Η γκάμα κινητήρων του νέου Jeep Compass αποτυπώνει τη μετάβαση στην εξηλεκτρισμένη εποχή. Μία εποχή όπου οι επιδόσεις και οι off-road δυνατότητες, συνδυάζονται με εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Η βασική έκδοση e-Hybrid αποδίδει 145 ίππους και χρησιμοποιεί ένα ήπια υβριδικό σύστημα 48V με μπαταρία 0,9 kWh (ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο 6άρι αυτόματο κιβώτιο), το οποίο επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες, μειώνοντας κατανάλωση και εκπομπές ρύπων. Ο θερμικός κινητήρας είναι 1.200 κ.εκ. απόδοσης 136 ίππων και 230 Nm ροπής, με τον ηλεκτροκινητήρα να συνεισφέρει 28,5 άλογα και 50 Nm ροπής. Το σύστημα φορτίζει αυτόματα κατά το φρενάρισμα, προσφέροντας στο μοντέλο συνολική αυτονομία έως και 1.000 χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Για όσους έχουν πρόσβαση σε πρίζα, διατίθεται plug-in υβριδική έκδοση με ισχύ 225 ίππων, θερμικό κινητήρα 1.600κ.εκ. και 7άρι αυτόματο κιβώτιο. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει μπαταρία 17,9 kWh που προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για έως και 95χλμ. Παράλληλα πετυχαίνει επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 8 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 216χλμ., με κατανάλωση μόλις 3.2λτ./100χλμ.

Φυσικά, υπάρχει και αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή με 213 ίππους και μπαταρία 74 kWh, που προσφέρει αυτονομία έως 500 χιλιόμετρα (WLTP), αλλά και ταχυφόρτιση έως 160kW. Μάλιστα καταφέρνει το 0-100χλμ./ώρα σε 8.5 δευτ. ενώ έχει τελική ταχύτητα στα 180χλμ./ώρα.

Στα επίπεδα εξοπλισμού Altitude και Launch Edition, με υπερπλήρη εισαγωγική έκδοση

Σημαντική είναι και η έμφαση της Jeep στα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, καθώς και λειτουργίες όπως ενεργό cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και το σύστημα Selec-Terrain, ενισχύοντας την άνεση και την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης, το επίπεδο εξοπλισμού Altitude είναι παραπάνω από πλήρες. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, οθόνη infotainment 16”, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ενεργό cruise control, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, LED προβολείς με αυτόματη λειτουργία, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες και ζάντες αλουμινίου 18”.

Η έκδοση Launch Edition ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη. Προσθέτει LED Matrix προβολείς, φωτιζόμενη εμπρός γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, ενώ στο εσωτερικό βρίσκουμε πιο premium καθίσματα από ύφασμα και βινύλιο, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο παρμπρίζ και τιμόνι, καθώς και ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας. Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται επίσης περιμετρικός συναγερμός, handsfree άνοιγμα πορτμπαγκάζ και βάση ασύρματης φόρτισης συσκευών.

Η εισαγωγική τιμή του νέου Compass διαμορφώνεται στα €35.990 για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude, ενώ το Launch Edition ανεβαίνει στα €39.990. Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για την έκδοση e-Hybrid υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με προνομιακό ονομαστικό επιτόκιο 4,9%. Παράλληλα, η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass είναι 8ετής και μεταβιβάσιμη, καλύπτοντας και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

