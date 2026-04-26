Χρήστος Μαζάνης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο «μαμούθ» με συνοδούς πολυτελείας όπου έχει συγκλονίσει την Ιταλία, αφού στην καυτή ατζέντα των συναντήσεων αναφέρονται ονόματα πολύ γνωστών ποδοσφαιριστών (ακόμα και της serie A) αλλά και επιφανών επιχειρηματιών του διεθνούς τζετ σετ.

Οι έρευνες των Ιταλικών Αρχών, οι οποίες συντονίζονται από την Εισαγγελία του Μιλάνου σε συνεργασία με την Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος της χώρας, βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η δομή του κυκλώματος, αλλά και να αποκαλυφθούν πλοκάμια σε άλλες χώρες.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ως οργανωτές αυτών των VIP πάρτι, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν κι άλλες συλλήψεις.

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου αναμένεται να καταθέσουν αυτοί οι οποίοι φέρεται να διαχειρίζονταν τις επαφές με τους πελάτες, κυρίως ποδοσφαιριστές διεθνούς φήμης, αλλά και επώνυμους επιχειρηματίες.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, είχαν αναλάβει τα πάντα. Από τις μετακινήσεις μέχρι την παροχή οποιασδήποτε επιθυμίας των πελατών, συμπεριλαμβανομένου του «ναρκωτικού του γέλιου».

Οι τιμές και το «δόλωμα» των διασήμων

Ανώτατος Ιταλός αξιωματικός που έχει γνώση της υπόθεσης έκανε σαφές πως το κύκλωμα στόχευε σε πελάτες με πολύ υψηλούς μισθούς, που δεν είχαν πρόβλημα να ξοδέψουν κάτι παραπάνω, με αντάλλαγμα την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Μια ενδεικτική βραδιά για ένα τραπέζι πέντε ατόμων, κόστιζε περίπου 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της εξόδου και των κοριτσιών.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ στο paixebala.gr