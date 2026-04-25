Με μία αιχμηρή ανάρτηση, ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, αναφέρεται στις πρόσφατες εκτιμήσεις για πιθανό μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό, κάνοντας λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι» και εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τον δημόσιο λόγο που εκφράζεται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σημειώνεται ότι ο καθηγητής Σεισμολογίας, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εκτίμησε, με πρόσφατες δηλώσεις του, ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, που αναμένεται να σημειωθεί -όπως υποστήριξε- σε βάθος ενός έως τριών ετών.

Ο κ. Τσελέντης τονίζει ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται κλίμα πανικού στους πολίτες, ειδικά όταν γίνονται αόριστες αναφορές για σεισμούς που ενδέχεται να συμβούν σε χρονικό ορίζοντα ετών.

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι τέτοιες τοποθετήσεις μπορούν να πλήξουν τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα για μέγεθος, τοποθεσία και χρόνο, αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται θεσμικά και όχι δημόσια, καθώς αυτό προκαλεί αναστάτωση. Επικρίνει επίσης τα μέσα ενημέρωσης για υπερπροβολή καταστροφολογικών σεναρίων.

Ο κ. Τσελέντης σημειώνει ότι η σεισμολογία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά στοιχεία, αλλά και σε συνδυασμό διαφορετικών παρατηρήσεων και μετρήσεων, όπως δορυφορικά δεδομένα, ηλεκτρομαγνητικά σήματα, ραδόνιο και μεταβολές σε υδρολογικά στοιχεία.

Αναφέρεται επίσης σε παλαιότερα ερευνητικά προγράμματα και υποδομές παρακολούθησης του Ανατολικού Κορινθιακού Κόλπου, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση τέτοιων δικτύων είναι κρίσιμη για την επιστημονική έρευνα, ενώ εκφράζει παράπονα για περιορισμούς στη χρηματοδότηση σχετικών σταθμών.

Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

«ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ»

Από εχθές έχει προκληθεί πανικός σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας για επερχόμενο ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ. Έχω λάβει και εγώ δεκάδες μηνύματα από τρομοκρατημένους πολίτες και από επιχειρηματίες του τουρισμού. Έχω να πω τα παρακάτω:

1. Δεν επιτρέπεται να έχουμε σε καθεστώς πανικού τον πολίτη ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ γιατί ο «προγνώστης» αναφέρει ΑΟΡΙΣΤΑ σε 1,2,3…. Χρόνια.

2. Αν τα επιστημονικά δεδομένα που έχει μελετήσει συγκλίνουν για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ, να ενημερώσει την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου και τον ΟΣΠ και να μην πετά ένα πυροτέχνημα στον αέρα, ξεσηκώνοντας τον απλό πολίτη.

3. Να σέβεται την τουριστική περίοδο και να μην καταστρέφει τον τουρισμό των περιοχών. Οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.) κινδυνεύουν να πάθουν μεγάλη ζημιά.

4. Αν δει κανείς το χάρτη της σεισμικότητας της χώρας, κάπου θα πέσει μέσα, και μετά θα βγει να πει «Δοξάστε με!».

5. Ευθύνονται τα ΜΜΕ που προβάλουν έντονα τέτοιες σεισμικές καταστροφολογίες γιατί «πουλάνε».

6. Το να χρησιμοποιώ τέτοιες επιπόλαιες εκ του ασφαλούς εκτιμήσεις για να προβληθώ στα κανάλια με υφάκι ειδικού είναι αντιδεολογικό.

7. Η σεισμολογία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, αλλά οι εκτιμήσεις επερχόμενων σεισμών συνδυάζεται ΚΑΙ με άλλες μεθόδους πχ δορυφορικές παρατηρήσεις ηλεκτρομαγνητικά σήματα (πχ ΒΑΝ), θερμοκρασία και στάθμη νερού στα πηγάδια, ραδόνιο κλπ. κλπ.

Για παράδειγμα για Ανατ. Κορινθιακό έχουμε τοποθετήσει όταν ήμουν Διευθυντής στο Γεωδυναμικό.

Α) 30 επιπλέον σεισμογράφους

Β) σταθμούς μέτρησης ραδονίου

Γ) ΒΑΝ

Δ) μετρητές παλίρροιας

Ε) παρακολούθηση με δορυφόρο μετατόπισης κοντά σε ρήγματα

Δεν είναι Ζάρια 😉

Τελικά η ΑΟΡΙΣΤΗ στατιστικολογιστική εκτίμηση επερχόμενου σεισμού σαν ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ μου φαίνεται.

Παρατήρηση:

είναι απαράδεκτο τον τελευταίο καιρό η πολιτεία (Υπουργείο Παιδείας/ Κεραμέως) να σταματά τη στοιχειώδη χρηματοδότηση μερικών χιλιάδων ευρώ, οδηγώντας στο κλείσιμο σταθμών ΒΑΝ.

Ίσως ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες για ανακαινίσεις γραφείων Υπουργών με ακριβά έπιπλα και χαλιά ή η επιδότηση μερικών φαιδρών καλλιτεχνών για εκδηλώσεις είναι πιο ωφέλιμο…..

(**) Ένα από τα πολλά μηνύματα που έλαβα

«Καλημέρα σας κύριε καθηγητά Ναι δεν σας κρύβω επηρεάστηκα γιατί πρόκειται να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα με παιδιά και εγγόνια και προερχόμαστε από Βοιωτία και Κεφαλονιά δύο σεισμογενείς περιοχές άρχισα να το σκέφτομαι. Τα σέβη μου κύριε καθηγητά από τη Νέα Υόρκη που ευτυχώς δεν έχει σεισμούς»