Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν.

«Δεν θα κάνετε πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί, έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας», είπε ο Τραμπ στους απεσταλμένους του.

«Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να καθόμαστε και να μιλάμε για το τίποτα», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Witkoff and Kushner head back to Islamabad for another round of talks after Iran pushed for an in-person meeting. As the Hormuz blockade continues, President Trump extends a Jones Act waiver to help curb soaring costs. | @MattFinnFNC pic.twitter.com/zjvsRM4AwU — FOX & Friends (@foxandfriends) April 25, 2026

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η Τεχεράνη αρνείται να συνομιλήσει με την Ουάσιγκτον, έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αυξήσουν την πίεση, προχώρησαν στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονομίσματα ύψους 344 εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω διασυνδέσεων με το Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Αναχώρησε από το Πακιστάν ο Αραγτσί

Νωρίτερα, η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε από το Πακιστάν. Ιρανική διπλωματική πηγή ρωτήθηκε για τις επιφυλάξεις που έχει η Τεχεράνη σχετικά με τις θέσεις των ΗΠΑ και είπε στο Reuters ότι η ιρανική πλευρά «δεν θα δεχτεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις».

Οι αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Ιράν πραγματοποίησαν συναντήσεις που διήρκεσαν όλη την ημέρα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, συζήτησαν λεπτομερώς ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν και σε ποια σημεία υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού με τις ΗΠΑ.

Was pleased to meet H.E. Seyed Abbas Araghchi, Foreign Minister of Iran, and his delegation in Islamabad today. Had a most warm, cordial exchange of views on the current regional situation. We also discussed matters of mutual interest, including the further strengthening of… pic.twitter.com/ZGLQNuGOK6 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 25, 2026

Αξιωματούχοι του Πακιστάν ανέφεραν στο αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι εξακολουθούν να ελπίζουν. Έχουν ακούσει τη θέση του Ιράν και βλέπουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραγτσί, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την διπλωματική περιοδεία του. Έχει ανακοινώσει ότι θα μεταβεί αμέσως μετά στη Ρωσία και το Ομάν. Έτσι, υπάρχει ελπίδα ότι θα επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ, αν οι Πακιστανοί καταφέρουν να πείσουν τους Αμερικανούς για τα αιτήματα της Τεχεράνης.

Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή:

Διαβάστε τις προηγούμενες εξελίξεις εδώ.