Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας, Γεράσιμο Παπαδόπουλο.

Όπως υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης στα Παραπολιτικά FM, βασιζόμενος σε πρόσφατους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους, η περιοχή πλησιάζει στη συμπλήρωση ενός ιστορικού κύκλου, που ξεκίνησε μετά τον σεισμό του 1995 στο Αίγιο, ο οποίος είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ.

Όπως τόνισε, είναι εξαιρετικά υψηλή η πιθανότητα τα επόμενα χρόνια να σημειωθεί στην περιοχή μία ισχυρή σεισμική δόνηση.

Ο ίδιος εξήγησε τη θέση του, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται».

«Η ισχυρή δόνηση θα σημειωθεί σε ένα βάθος ενός έως τριών ετών»

Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε και μία χρονική εκτίμηση για το πότε θα χτυπήσει ο Εγκέλαδος στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ισχυρή δόνηση θα σημειωθεί σε ένα βάθος ενός έως τριών ετών, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά», ενώ παράλληλα επέμεινε στην ανάγκη για άμεση αντισεισμική θωράκιση.

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς, με προηγμένες μεθόδους, για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε στη συνέχεια:

«Θεωρώντας δεδομένο πως ένας σεισμός μεγέθους άνω των 6 Ρίχτερ θα χτυπήσει αργά ή γρήγορα την Ελλάδα, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε πως «είναι μαθηματικό ζήτημα» η εκδήλωσή του. Παράλληλα, κάλεσε σε εγρήγορση Πολιτεία και πολίτες, θέτοντας ως προτεραιότητα το «τρίπτυχο» που περιλαμβάνει την «προετοιμασία, την ενημέρωση και τις αντισεισμικές κατασκευές».

Άκης Τσελέντης: «Ουδέν σχόλιον»

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε για το συγκεκριμένο ζήτημα με τον γνωστό σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, ο οποίος αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Η ιστοσελίδα μας απευθύνθηκε και σε άλλους σεισμολόγους της νώτερης γενιάς, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους αρνήθηκαν να τοποθετηθούν επί των ανακοινώσεων του κ. Παπαδόπουλου, εκφράζοντας την άποψη πως οι επιστήμονες πρέπει να τοποτετούνται επί μίας επιστημονικής θεώρησης, η οποία είναι διατυπωμένη και κατατεθειμένη με δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά. Κάτι τέτοιο, όπως είπαν στη «Ζούγκλα», δεν συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ σε Λασίθι: «Δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός»

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε και στην πρωινή σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την εν λόγω δόνηση ως «επιφανειακή και αρκετά δυνατή», σημειώνοντας παράλληλα ότι η απουσία ζημιών οφείλεται αποκλειστικά στην απόσταση του επικέντρου από τις ακτές.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική για την ομαλή συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας. Όπως εξήγησε ο καθηγητής σεισμολογίας, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν οι ισχυρός σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός. «Δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, στην περιοχή καταγράφονται προσεισμοί εδώ και δέκα ημέρες, γεγονός που δείχνει μια συνέχεια στη δραστηριότητα. Τα τελικά συμπεράσματα για το αν τα 5,7 Ρίχτερ αποτέλεσαν την κορύφωση του φαινομένου αναμένονται το Σάββατο, μετά τη συλλογή και ανάλυση όλων των νέων δεδομένων.

Τσελέντης για σεισμό στην Κρήτη: «Ας αποφύγουμε για λίγο τα μπάνια, ακόμη και μικρό κύμα είναι επικίνδυνο για τα παιδιά»

Σε ανάρτησή του, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ήταν αναμενόμενη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγραφόταν αυξημένη μικροσεισμική ακολουθία.

Υπογράμμισε πως, λόγω του μικρού εστιακού βάθους, είναι πιθανό να ακολουθήσουν αρκετοί μικρότεροι σεισμοί τις επόμενες ημέρες, ενώ εκτίμησε ότι, με μεγάλη πιθανότητα, δεν θα σημειωθεί ισχυρότερη δόνηση. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου στον χώρο και τον χρόνο για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, συνέστησε στους πολίτες να τηρούν τα βασικά μέτρα προφύλαξης και να ζητούν έλεγχο από μηχανικούς σε παλαιότερα κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί καταπόνηση. Επισήμανε επίσης ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από αντικείμενα μέσα στα σπίτια και από τον πανικό, τον οποίο χαρακτήρισε αδικαιολόγητο.

Αναφέρθηκε ακόμη, σε παλαιότερη ισχυρή δόνηση στην ίδια περιοχή το 2020, η οποία δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές αλλά συνοδεύτηκε από μικρό τσουνάμι, και πρότεινε προληπτικά την αποφυγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων για λίγες ημέρες, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.

Τέλος, εξήγησε ότι οι σεισμοί στην Κρήτη σχετίζονται με τη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας, με την πρώτη να βυθίζεται κάτω από τη δεύτερη, γεγονός που καθιστά την περιοχή σεισμικά ενεργή. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να αποφεύγει τη διασπορά υπερβολικών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη:

«ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΝΑ ΚΡΗΤΗ 24/04/2026 06:18, M=5.7, EΠIK:405 XΛM. NNA AΘHNAΣ, 25 XΛM. NNΔ TOY ΓOYΔOYPA ΛAΣIΘIOY στο θαλάσσιο χώρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μη σας ανησυχεί.

Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή.

Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης.

Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα.

Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ να δούμε την ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΙΣΜΟ.

Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το εσωτερικό των σπιτιών μας βαριά αντικείμενα κλπ όπως και ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ. Δεν υπάσχει λόγος να χάσετε τη ψυχραιμία σας.

Από το προηγούμενο καλοκαίρι που κολύμπαγα στη περιοχή ένιωθα πολλές δονήσεις και είχα κάνει σχετική ανάρτηση με οδηγίες προφύλαξης των μικρών παιδιών από μικρά τσουνάμι.

Η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρή δόνηση. Συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου 2020 είχε σημειωθεί λίγο νοτιότερα σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, ο οποίος ΔΕΝ προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ωστόσο, είχε δημιουργήσει μικρό τσουνάμι που καταγράφηκε στην Ιεράπετρα και την Κάσο.

Επειδή ξεκινά η τουριστική περίοδος μην διαδίδετε το γνωστό ΡΑΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΑΡΒΥΛΑ. Οι ξένοι δεν γνωρίζουν από σεισμούς οπότε ενημερώστε τους ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο! Πιο πολύ κινδυνεύουν από το να τους πέσει καμία βίδα από drone του Ιράν στο κεφάλι.

ΑΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Γενικά οι σεισμοί στη Κρήτη οφείλονται στη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής «πλάκας». Καθώς κινούνται με αντίθετη φορά η μία προς την άλλην, η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική, σε μια διεργασία που εξελίσσεται ακατάπαυστα επί εκατομμύρια χρόνια.

Η Κρήτη έχει την κακή τύχη να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο σύγκρουσης των δύο κολοσσιαίων πλακών.»