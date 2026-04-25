Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα συντελείται στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας Ωρωπού, σε περιοχή Natura, όπου ιδιώτης καταγγέλεται ότι μπάζωσε το σημείο.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα σημεία της χώρας και έναν από τους τελευταίους υδροβιότοπους που έχουν απομείνει, καθώς αποτελεί σημείο ξεκούρασης, αναπαραγωγής και συνάντησης για αποδημητικά και μη πτηνά, που ζουν ή περνούν από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η παράνομη παρέμβαση φέρεται να έγινε από ιδιώτη, προφανώς με σκοπό τη δημιουργία ευκολότερης πρόσβασης στη θάλασσα, και ειδικότερα στη ρηχή θαλάσσια περιοχή της λιμνοθάλασσας, πιθανότατα για την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών.

Σημειώνεται, επίσης, πως από το καλοκαίρι του 2025 ο χώρος παραμένει αυστηρά κλειστός και προστατευμένος για κάθε όχημα, ενώ η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε πεζούς.

Πρόκειται για ένα πραγματικά μοναδικό και σπάνιο περιβάλλον, όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την ομορφιά της φύσης, την ηρεμία του υδροβιότοπου και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα της Αττικής.

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει ήδη επιληφθεί ο Εισαγγελέας Περιβάλλοντος, ενώ από τη Δευτέρα (27/4), αναμένονται εξελίξεις, καθώς η άμεσα αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αναμένεται να παρέμβει και να διατάξει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τον οικείο Δήμο.

Ο Δήμος Ωρωπού ήταν αυτός που κίνησε τις σχετικές διαδικασίες, προχωρώντας σε καταγγελίες και στη δημοσιοποίηση του θέματος, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Όπως μάλιστα αποκαλύφθηκε, εδώ και αρκετά χρόνια η Δημοτική Αρχή αναζητά χρηματοδότηση για την ήπια ανάπλαση της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία παρατηρητηρίων, καθώς και υπέργειων ξύλινων ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, ώστε η λιμνοθάλασσα να προστατευθεί και ταυτόχρονα να αναδειχθεί, πάντα με τρόπο συμβατό με τον ιδιαίτερο περιβαλλοντικό της χαρακτήρα.

Μηνύσεις κατέθεσε ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού, ο Δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης ενημερώνει ότι έχει προβεί σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΖΩΜΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

Ο Δήμος Ωρωπού καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό που διαπιστώθηκε στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, λίγα μέτρα από τα Τοπικά Ιατρεία, στον προστατευμένο και αποκλεισμένο από τον Δήμο χώρο της λιμνοθάλασσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία, άγνωστοι εναπόθεσαν φορτηγά με μπάζα μέσα στη θάλασσα, δημιουργώντας παράνομο δρόμο μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων, προκαλώντας σοβαρή αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον και στον ευαίσθητο παράκτιο χώρο της περιοχής.

Μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης μετέβη άμεσα στο σημείο και πραγματοποίησε αυτοψία.

Στη συνέχεια κατέθεσε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου στο Λιμεναρχείο Ωρωπού και στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό, ενώ παράλληλα το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία για άμεσες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ ο Δήμος Ωρωπού θα παρακολουθεί στενά την πορεία της υπόθεσης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης δήλωσε: «Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να καταστρέφει τον τόπο μας. Αυτό που αντικρίσαμε στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας Ωρωπού είναι ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργούν με ασυδοσία, να μπαζώνουν τη θάλασσα και να προσβάλλουν το φυσικό περιβάλλον, θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Ο Ωρωπός δεν είναι χώρος ασυδοσίας. Είναι ένας πανέμορφος τόπος και θα τον προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο».