Στιγμές τρόμου έζησαν ασθενείς, επισκέπτες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το πρωί του Σαββάτου, όταν ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε στον χώρο του ιδρύματος προκαλώντας πανικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όταν ο άνδρας —ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα— πέρασε την πύλη του νοσοκομείου. Αρχικά, κατευθύνθηκε προς την Ψυχιατρική Κλινική, όμως λίγο αργότερα επέστρεψε στον προαύλιο χώρο.

Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έβγαλε όπλο, με αποτέλεσμα όσοι βρίσκονταν στο σημείο να τρέχουν έντρομοι για να προστατευτούν.

Ο συναγερμός σήμανε άμεσα. Η ασφάλεια του νοσοκομείου κατάφερε να περιορίσει τον άνδρα στον προαύλιο χώρο, ενώ η περιοχή εκκενώθηκε για την προστασία των πολιτών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ομάδες ΔΙΑΣ, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, λίγη ώρα αργότερα.

«Ήταν θέμα δευτερολέπτων να επικρατήσει το χάος. Βλέπαμε κόσμο να τρέχει και να φωνάζει για το όπλο», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Παρά τη σοβαρότητα του επεισοδίου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η ψυχολογική επιβάρυνση σε προσωπικό και ασθενείς είναι μεγάλη.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, το όπλο ήταν ρέπλικα.

Οι Αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για το πώς ο άνδρας κατάφερε να εισέλθει ένοπλος στο νοσοκομείο, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς προθέσεις του.

Η διοίκηση του νοσοκομείου και οι Αρχές συστήνουν ψυχραιμία, διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο.