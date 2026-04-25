Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σε πόλεις του Μάλι, έπειτα από συντονισμένες επιθέσεις ένοπλων οργανώσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαχητές τζιχαντιστικών οργανώσεων σε συνεργασία με το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Αζαουάντ, εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στρατοπέδων και άλλων κρίσιμων υποδομών τόσο στο Μπαμακό, όσο και σε άλλες περιοχές. Μέχρι το μεσημέρι, αντάρτες τουαρέγκ του FLA ανακοίνωσαν ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ.

Η χώρα, που ανήκει στη ζώνη του Σαχέλ, βρίσκεται υπό τη διακυβέρνηση στρατιωτικής χούντας, η οποία κατέλαβε την εξουσία μέσω δύο διαδοχικών πραξικοπημάτων το 2020 και το 2021. Σε σημερινή της ανακοίνωση, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων υποστήριξε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι οι επιτιθέμενοι «εξουδετερώνονται».

Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαμακό, καθώς και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, απηύθυναν οδηγία προς το προσωπικό τους να αποφύγει κάθε μετακίνηση και να παραμείνει σε ασφαλείς χώρους.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τεράστια, συντονισμένη επίθεση σε εθνική κλίμακα, πρωτοφανή από το 2012, όταν η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο του μισού της χώρας», δήλωσε ο Charlie Werb, αναλυτής της Aldebaran Threat Consultants.

Το Μάλι βρίσκεται αντιμέτωπο με βαθιά κρίση ασφαλείας από το 2012, με συνεχείς επιθέσεις από οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς και από αυτονομιστικές και εθνοτικές ομάδες όπως το FLA.