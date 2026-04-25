Ο Κολοσσός Ρόδου εξασφάλισε την παρουσία του στα playoffs της GBL, επικρατώντας της Καρδίτσας με 91-80 στην τελευταία αγωνιστική και εκμεταλλευόμενος την ήττα του Ηρακλή στην Πάτρα. Οι «θαλασσί» ανέβηκαν στην όγδοη θέση της τελικής κατάταξης και πήραν το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Κομβικό ρόλο στην ανατροπή των γηπεδούχων είχε ο Ραντλ (20π.), που ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και ηγήθηκε επιθετικά, βρίσκοντας σημαντικές λύσεις όταν η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ. Πολύτιμες βοήθειες πρόσφεραν επίσης οι Γκαλβανίνι (11π., 8 ριμπ.) και Μακ (14π.), οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στο «ξέσπασμα» της τέταρτης περιόδου.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη βρέθηκε για μεγάλο διάστημα να κυνηγά στο σκορ, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της, φτάνοντας σε μια νίκη με διπλή σημασία.

Το ματς ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και τις δύο ομάδες άστοχες, με την Καρδίτσα να βρίσκει πρώτη λύσεις και να παίρνει μικρό προβάδισμα. Ο Κολοσσός αντέδρασε, πέρασε στιγμιαία μπροστά, όμως οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν σταθερά ένα μικρό «μαξιλαράκι» και έκλεισαν το πρώτο μέρος με ισχνό προβάδισμα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Ροδίτες βρήκαν ρυθμό και με οδηγό τον Ραντλ κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα και να πάρουν προβάδισμα πριν από το φινάλε της περιόδου.

Η τέταρτη περίοδος ανήκε ολοκληρωτικά στον Κολοσσό. Με ενέργεια στην άμυνα και καλύτερες επιλογές στην επίθεση, οι γηπεδούχοι άνοιξαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και δεν κοίταξαν ξανά πίσω, «κλειδώνοντας» τη νίκη και μαζί την παρουσία τους στην οκτάδα.

Τα δεκάλεπτα: 24-26, 40-44, 64-59, 91-80

Κολοσσός Ρόδου: Ραντλ 20 (2), Μακ 14, Νίκολς 14 (3), Γκαλβανίνι 11, Ακιν 12, Γκούντγουιν 5, Καράμπελας, Κολοβέρος 8, Πετρόπουλος 3 (1), Χρυσικόπουλος 4.

Καρδίτσα: Μπ. Τζέφερσον 12 (1), Απσον 8, Κασελάκης 7 (2), Καμπερίδης 5 (1), Ντ. Τζέφερσον 14 (3), Εστράδα 17 (1), Χόρχλερ 11, Λιάπης 2, Πουλιανίτης, Ζευγαράς, Μάντσεν 4.