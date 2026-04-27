Το Ιράν απαγόρευσε τις εξαγωγές χαλύβδινων πλακών και ελασμάτων έως τις 30 Μαΐου, όπως ανέφεραν σήμερα κρατικά ΜΜΕ χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η βιομηχανία χάλυβα της χώρας τέθηκε στο στόχαστρο πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης.

Περίπου δέκα εκατομμύρια τόνοι της ετήσιας ικανότητας παραγωγής χάλυβα του Ιράν ή 25% έως 30% της συνολικής παραγωγής του τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από ζημιές σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, ανέφερε χθες, Κυριακή, η εφημερίδα Etemad.

Μεγάλοι παραγωγοί, όπως η Χαλυβουργική Εταιρία του Μομπαρακέχ και η Χαλυβουργική Εταιρία του Χουζεστάν, επλήγησαν στη διάρκεια του πολέμου. Η διακοπή της παραγωγής που ακολούθησε προκάλεσε ωστικά κύματα σε τομείς όπως οι κατασκευές, τα αυτοκίνητα και οι υποδομές, σύμφωνα με την Etemad.

Μέλος του συμβουλίου αντιπροσώπων του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ιράν δήλωσε πως η αγορά χαλύβδινων ελασμάτων αναμένεται να σταθεροποιηθεί εντός δύο μηνών καθώς οι εισαγωγές αντισταθμίζουν τις ελλείψεις και περιορίζουν την κερδοσκοπική ζήτηση, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tabnak.

Στις αρχές Απριλίου, ένας αναπληρωτής διευθυντής της χαλυβουργικής εταιρίας του Χουζεστάν δήλωσε ότι θα χρειάζονταν 6-12 μήνες για την επανάληψη της λειτουργίας της μετά τις ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις της.

Ο χάλυβας είναι μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος από εξαγωγές του Ιράν εκτός από το πετρέλαιο, και η απώλεια της ικανότητας παραγωγής και εξαγωγής μπορεί να έχει αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο και στις εισπράξεις ξένου νομίσματος, και να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου στην παγκόσμια αγορά χάλυβα, πρόσθεσε η Etemad.

Οι ζημιές αναμένεται να έχουν ευρύτερες οικονομικές συνέπειες, με πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.