Το Αφρικανικό Σώμα, που τελεί υπό τον έλεγχο του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, επιβεβαίωσε την αποχώρηση των δυνάμεών του από την πόλη Κιντάλ στο Μάλι, έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά από συντονισμένες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Μέτωπο Απελευθέρωσης Αζαουάρντ, ομάδα ανταρτών που αποτελείται κυρίως από Τουαρέγκ, σε διάφορα σημεία της χώρας το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένης της Κιντάλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το τοπικό παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Δυτική Αφρική.

Σε ανακοίνωσή του, το Αφρικανικό Σώμα, το οποίο υποστηρίζει τη στρατιωτική κυβέρνηση του Μάλι, ανέφερε ότι η απόφαση για την αποχώρηση ελήφθη από κοινού με την ηγεσία της χώρας. Όπως σημειώνεται, «μονάδες που ήταν σταθμευμένες και συμμετείχαν σε μάχες στην Κιντάλ αποσύρθηκαν μαζί με προσωπικό του στρατού του Μάλι, κατόπιν κοινής απόφασης».

Στην ίδια ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή Telegram, επισημαίνεται ότι προτεραιότητα δόθηκε στην απομάκρυνση των τραυματιών και του βαρέος εξοπλισμού, ενώ υπογραμμίζεται πως «το προσωπικό συνεχίζει να εκτελεί την αποστολή του», με την κατάσταση στη χώρα να χαρακτηρίζεται «δύσκολη».