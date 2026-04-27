Η ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζεται σε ανώτατο επίπεδο, έπειτα από τρεις σοβαρές απόπειρες δολοφονίας μέσα σε περίπου δύο χρόνια, και φυσικά μετά την τελευταία ένοπλη επίθεση στην Ουάσιγκτον.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου στο Washington Hilton, όταν ένοπλος επιχείρησε να παραβιάσει τον έλεγχο ασφαλείας και αντάλλαξε πυρά με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, ενώ ο δράστης συνελήφθη επιτόπου.

Trump posts photos and security footage of the alleged shooter pic.twitter.com/Fe7tJbAwar — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) April 26, 2026

NEW🚨: President Trump’s security expected to RAMP UP after last night’s WHCA shooting

Per Fox News, this could include 47 potentially wearing a bulletproof vest in public appearances moving forward. “We should expect in the coming days to hear about major security… pic.twitter.com/zhzHnL8VZt — Officer Lew (@officer_Lew) April 26, 2026

Attacker ‘Intent On Doing As Much Harm As He Could,’ US Attorney Jeanine Pirro States She noted a security checkpoint outside the ballroom stopped the suspect before he reached the crowd, adding no one was injured as a result. 📹 Fox News https://t.co/H21jPcVHPh pic.twitter.com/LZek7ExZ3I — RT_India (@RT_India_news) April 26, 2026

Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει για την ευκολία με την οποία ο τελευταίος δράστης κατάφερε να κινηθεί εντός του χώρου, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για «τυφλά σημεία» στην προστασία από εσωτερικές απειλές.

Basın toplantısı ve tiyatro sahnesi,Trampa resmen guvenlik görevlileri saldırmış adamı yere düşürmüşler şu abalayak kaçan kadında kim? pic.twitter.com/6ts8M4ZuBN — Toplumsal Farkındalik 🇹🇷 (@sekiraz1806) April 26, 2026

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπος με τουλάχιστον δύο απόπειρες δολοφονίας. Στην πιο σοβαρή, στην Πενσιλβάνια, σφαίρα πέρασε ξυστά από το αυτί του, τραυματίζοντάς τον και προκαλώντας σοκ στη διεθνή κοινότητα. Λίγους μήνες αργότερα, δεύτερος ένοπλος εντοπίστηκε να έχει στήσει ενέδρα σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα, πριν προλάβει να εκτελέσει το σχέδιό του.

Οι επαναλαμβανόμενες απειλές δεν περιορίζονται μόνο σε μεμονωμένους δράστες. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, έχουν υπάρξει και οργανωμένα σχέδια επίθεσης, ακόμη και από ξένους παράγοντες, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος των κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας εν ενεργεία ή πρώην πρόεδρος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα νέα γεγονότα εντείνουν την πίεση προς τη Μυστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η δυνατότητα ενός ενόπλου να προσεγγίσει τόσο κοντά σε έναν τόσο καλά φυλασσόμενο στόχο εγείρει εύλογα ερωτήματα για το αν τα υφιστάμενα μέτρα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απειλές.

Την ίδια στιγμή, η συχνότητα τέτοιων περιστατικών αναδεικνύει μια βαθύτερη διάσταση: την κλιμάκωση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ. Όπως σημειώνουν αναλυτές, το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την ασφάλεια ενός προσώπου, αλλά την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας σε ένα ολοένα πιο πολωμένο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προστασία πολιτικών ηγετών δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα επιχειρησιακής επάρκειας, αλλά και πολιτικής σταθερότητας. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν νέες απειλές, αλλά αν οι μηχανισμοί ασφαλείας μπορούν να προλάβουν το επόμενο περιστατικό.

Δεδομένων όλων αυτών, εξετάζονται νέα, αυστηρότερα μέτρα, όπως η ενίσχυση των ελέγχων, η αναβάθμιση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ο περιορισμός της άμεσης επαφής του προέδρου με το κοινό. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκεται ακόμη και η χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου από τον ίδιο τον Τραμπ σε δημόσιες εμφανίσεις.

Παράλληλα, το ζήτημα αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς μια τόσο εμφανής ενίσχυση της προσωπικής προστασίας του προέδρου, ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα του και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

‘Los investigadores tratan de aclarar todos los detalles del ataque llevado a cabo la pasada noche durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca’ Estas son algunas de las imagenes que deja la jornadahttps://t.co/kIHO6vwsWK pic.twitter.com/av78iQJtzH — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 26, 2026

Αν και δεν έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το πλαίσιο ασφαλείας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο θα αναθεωρηθεί άμεσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων.