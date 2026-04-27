Η ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζεται σε ανώτατο επίπεδο, έπειτα από τρεις σοβαρές απόπειρες δολοφονίας μέσα σε περίπου δύο χρόνια, και φυσικά μετά την τελευταία ένοπλη επίθεση στην Ουάσιγκτον.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου στο Washington Hilton, όταν ένοπλος επιχείρησε να παραβιάσει τον έλεγχο ασφαλείας και αντάλλαξε πυρά με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, ενώ ο δράστης συνελήφθη επιτόπου.

 

 

 

 

Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει για την ευκολία με την οποία ο τελευταίος δράστης κατάφερε να κινηθεί εντός του χώρου, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για «τυφλά σημεία» στην προστασία από εσωτερικές απειλές.

 

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπος με τουλάχιστον δύο απόπειρες δολοφονίας. Στην πιο σοβαρή, στην Πενσιλβάνια, σφαίρα πέρασε ξυστά από το αυτί του, τραυματίζοντάς τον και προκαλώντας σοκ στη διεθνή κοινότητα. Λίγους μήνες αργότερα, δεύτερος ένοπλος εντοπίστηκε να έχει στήσει ενέδρα σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα, πριν προλάβει να εκτελέσει το σχέδιό του.

Οι επαναλαμβανόμενες απειλές δεν περιορίζονται μόνο σε μεμονωμένους δράστες. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, έχουν υπάρξει και οργανωμένα σχέδια επίθεσης, ακόμη και από ξένους παράγοντες, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος των κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας εν ενεργεία ή πρώην πρόεδρος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα νέα γεγονότα εντείνουν την πίεση προς τη Μυστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η δυνατότητα ενός ενόπλου να προσεγγίσει τόσο κοντά σε έναν τόσο καλά φυλασσόμενο στόχο εγείρει εύλογα ερωτήματα για το αν τα υφιστάμενα μέτρα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απειλές.

Την ίδια στιγμή, η συχνότητα τέτοιων περιστατικών αναδεικνύει μια βαθύτερη διάσταση: την κλιμάκωση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ. Όπως σημειώνουν αναλυτές, το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την ασφάλεια ενός προσώπου, αλλά την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας σε ένα ολοένα πιο πολωμένο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προστασία πολιτικών ηγετών δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα επιχειρησιακής επάρκειας, αλλά και πολιτικής σταθερότητας. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν νέες απειλές, αλλά αν οι μηχανισμοί ασφαλείας μπορούν να προλάβουν το επόμενο περιστατικό.

Δεδομένων όλων αυτών, εξετάζονται νέα, αυστηρότερα μέτρα, όπως η ενίσχυση των ελέγχων, η αναβάθμιση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ο περιορισμός της άμεσης επαφής του προέδρου με το κοινό. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκεται ακόμη και η χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου από τον ίδιο τον Τραμπ σε δημόσιες εμφανίσεις.

Παράλληλα, το ζήτημα αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς μια τόσο εμφανής ενίσχυση της προσωπικής προστασίας του προέδρου, ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα του και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

 

Αν και δεν έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το πλαίσιο ασφαλείας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο θα αναθεωρηθεί άμεσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων.

