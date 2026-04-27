Στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, την Κυριακή 21 Ιουνίου, οι PAGAN ανοίγουν τις πύλες της Τεχνόπολης και καλούν την κοινότητα τους σε μια μυσταγωγία που φιλοδοξούν να χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορία του συγκροτήματος.

Στη μικρότερη νύχτα της χρονιάς, οι αρχέγονοι ρυθμοί και οι μελωδίες της γης θα συναντήσουν το παρόν για να ταξιδέψουν στο μέλλον και η νύχτα θα φωτιστεί από την ενέργεια των ψυχών που θα γίνουν ένα.

H ομάδα δουλεύει ήδη με αφοσίωση, δίνοντας σημασία σε κάθε λεπτομέρεια, με όραμα να υφάνει μια ψυχική εμπειρία που μετά το πέρας της να γίνει συλλογική μνήμη. Η μοναδική αυτή παράσταση θα κινηματογραφηθεί ολοκληρωτικά, ώστε η μαγεία του ηλιοστασίου να ζήσει πέρα από εκείνη τη νύχτα και να αγκαλιάζει στα βάθη του χρόνου όλα τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας των PAGAN, παρόντες ή μη.

Αυτή η μέρα ανήκει σε όλους μας.

Συντελεστές

Έβελυν Ασουάντ – Φωνή

Σταύρος Τσουμάνης – Ηλεκτρική κιθάρα και φωνή

Βασίλης Προδρόμου – Ακουστική κιθάρα και φωνή

Παντελής Πέτρου – Ηλεκτρικό μπάσο και φωνητικά

Μάρκος Παύλου – Γκάιντα και φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας – Πνευστά και φωνητικά

Γιάννης Ράννης – Τύμπανα

Marlene Kaminsky – Σκηνοθετική επιμέλεια

Άκης Γκοράκης – Ηχοληψία FOH

Ορέστης Παπαδόπουλος – Ηχοληψία Stage

Μιχάλης Κάρλος – Φωτισμοί

Νίκη Ψυχογιού – Κοστούμια

Όλγα Φάλει – Σχεδιασμός make up

Κωνσταντίνος Κολιούσης και Έλενα Παρασκευά – Κατασκευή και σχεδιασμός κομμώσεων

Έλενα Παρασκευά – Hair Styling

Ελεάνα Δημοπούλου – Κατασκευή προσθετικών

Ιωάννης Πηταράκης – Graphics και Web

Μαριάννα Αναγνωστοπούλου – Φωτογραφία

Αργύρης Βαλασιάδης – Promotional Media

Αλίκη Σπανουδάκη – Σχεδιασμός Merchandise

Χριστίνα Σταύρου – Πωλήσεις Merchandise

Χρύσα Τσουμάνη – Υπεύθυνη παραγωγής και social media

Σταύρος Τσουμάνης – Παραγωγή

Ώρα έναρξης: 21:30, οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Προπώληση 12€,

Τιμή ταμείου την ημέρα της συναυλίας 15€

Προπώληση: more.com (https://www.more.com/gr-el/tickets/music/offer/pagan-stin-texnopoli-dimou-athinaion/)

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, Γκάζι