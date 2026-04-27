Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ επανέλαβε σήμερα ότι η σιιτική οργάνωση απορρίπτει απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Bηρυτό και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες “επικίνδυνη απόκλιση” που κινδυνεύει να οδηγήσει τον Λίβανο σε έναν “κύκλο αστάθειας”.

“Αρνούμαστε κατηγορηματικά να διαπραγματευθούμε απευθείας με το Ισραήλ” και είναι ευθύνη της κυβέρνησης του Λιβάνου να αποφύγει ένα “επικίνδυνο λάθος που οδηγεί” τη χώρα “σε έναν κύκλο αστάθειας”, ανέφερε ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής οργάνωσης σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο της οργάνωσης αλ Μανάρ.

“Οι διαπραγματεύσεις αυτές και το αποτέλεσμά τους είναι σαν να μην υπάρχουν και δεν μας αφορούν σε καμιά περίπτωση”, είπε και πρόσθεσε: “Θα συνεχίσουμε την αντίστασή μας προκειμένου να υπερασπιστούμε τον Λίβανο (…) Δε θα υποχωρήσουμε στις απειλές” του Ισραήλ.