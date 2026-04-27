Του Περικλή Χαλάτση

Ο αγώνας στο Rally Islas Canarias μπορεί να μην είχε αυτό το κάτι διαφορετικό σε θέαμα, είχε όμως σε συναγωνισμό. Ο έμπειρος Sebastien Ogier δεν έχει κερδίσει τυχαία εννέα παγκόσμιους τίτλους. Είναι ένας από τους γρηγορότερους οδηγούς που συνδυάζει την πείρα και το ταλέντο του. Από την άλλη πλευρά ο Oliver Solberg είναι ταχύτατος και αποφασιστικός αλλά μάλλον δεν έχει σωστή πολιτική.

Ο Σουηδός Oliver Solberg, το πρωί της Παρασκευής είχε διαφορά από τον Γάλλο ομόσταυλό του 8.9’’. Το βράδυ του Σαββάτου, μετά από 14 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 222χλμ., η διαφορά του με τον πρωτοπόρο Ogier είχε μειωθεί στα 3.8 δευτερόλεπτα. Την Κυριακή, απέμεναν μέχρι τον τερματισμό τέσσερις ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 78.40 χιλιομέτρων. Ο Solberg δεν ήθελε απλά μια θέση στο βάθρο, αλλά την πρώτη. Κέρδισε την 15η και 16η ειδική διαφορά και μείωσε τη διαφορά του με τον Ogier στα 2,2 δευτερόλεπτα.

Ο μεν έμπειρος Ogier έλεγχε αυτή την μικρή διαφορά και κρατούσε έναν ρυθμό ώστε να μην τον πλησιάσει και άλλο ο Solberg. Αντίθετα ο Σουηδός δεν ήθελε τη 2η θέση αλλά την πρώτη. Πίεσε ακόμη περισσότερο στην 17η ειδική, την προτελευταία δηλαδή και εκεί κατέστρεψε τα πάντα.

Χτύπησε το αυτοκίνητό του, έμεινε εκτός αγώνα, έχασε τους πολύτιμους βαθμούς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και στέρησε από την ομάδα του να τερματίσουν πέντε Toyota στις πέντε πρώτες θέσεις. Ταυτόχρονα έκανε το πιο όμορφο δώρο στον Elfyn Evans που από την 3η ανέβηκε στη 2η θέση στον αγώνα και στην πρώτη θέση στη γενική κατάταξη.

Ο νεαρός Σουηδός που ομολογουμένως έδωσε ρεσιτάλ οδήγησης κατάλαβε τη μεγάλη γκάφα που έκανε λίγα χιλιόμετρα πριν το τερματισμό. Μετά την απονομή που φυσικά αυτός ήταν απλός θεατής δήλωσε:

« Ήταν μια φανταστική μάχη όλο το Σαββατοκύριακο με τον “Seb” και τον “Elfyn”. Είχα μια υπέροχη αίσθηση στο αυτοκίνητο και απλώς προσπάθησα να οδηγήσω με τον κανονικό μου ρυθμό. Δυστυχώς, έκανα ένα μικρό λάθος σε αυτή τη δεξιά στροφή πάνω από ένα άλμα. Στο πρώτο πέρασμα ήμασταν πιο αργοί στη βροχή. Στο δεύτερο πέρασμα που ο δρόμος ηταν στεγνός πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Το άλμα ήταν μεγαλύτερο και έπεσα με την αριστερή πλευρά πάνω στη στη μπαριέρα. Λυπάμαι για την ομάδα μου. Θα προσπαθήσουμε στο επόμενο ράλι.»

O Ogier δεν συμμετέχει φέτος σε όλους τους αγώνες. Τελευταία φορά που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου ήταν το 2025 στην Ιαπωνία. Η χθεσινή νίκη του ήταν η 68η.

Η εγκατάλειψη του Oliver Solberg, έφερε όλους τους άλλους οδηγούς που ακολουθούσαν σε μια θέση πιο ψηλά. Η πρωτη τριάδα ήταν Ogier, Evans, Pajari. Στην 4η θέση τερμάτισε ο Katsouta και στην 5η ο Adrien Fourmaux που ήταν και ο πιο γρήγορος οδηγός από το τιμ των κορεατών.

Την βαθμολογούμενη δεκάδα ολοκλήρωσαν τα Rally2 των Yohan Rossel και Alejandro Cachon, με τον Γάλλο της Lancia να είναι ο μεγάλος νικητής στο WRC2. Το βάθρο της κατηγορίας συμπλήρωσε ο πολύπειρος Eric Camill, καθώς ο μικρότερος αδελφός του Rossel, Leo αντιμετώπισε πρόβλημα με το σύστημα μετάδοσης στην Power Stage και τερμάτισε τέταρτος στο WRC2.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα από μία νίκη έχουν οι Solberg (Rally Monte Carlo), Elfyn Evans ( Rally Sweden), Katsouta ( Rally Kenya και Rally Croatia) και Ogier (Rally Islas Canarias).

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Πορτογαλία (7-10 Μαίου). Έχουν δηλώσει συμμετοχή 70 πληρώματα και ο αγώνας είναι χωμάτινος.