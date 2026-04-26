Η συζήτηση γύρω από την αυτόνομη οδήγηση δεν είναι καινούργια, όμως αυτή τη φορά η Tesla ανεβάζει τον πήχη και ταυτόχρονα αλλάζει πλήρως τη φιλοσοφία της. Σύμφωνα με τον Elon Musk, το επερχόμενο Tesla Roadster δεν θα είναι απλώς ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό hypercar, αλλά το τελευταίο μοντέλο της εταιρείας που θα οδηγείται με τον «παραδοσιακό» τρόπο, από άνθρωπο.

Η δήλωση αυτή δεν ήρθε τυχαία. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Tesla που θέλει τα μελλοντικά της μοντέλα να βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην πλήρη αυτονομία. Με άλλα λόγια, το τιμόνι και τα πεντάλ, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, ενδέχεται να αποτελέσουν παρελθόν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο Roadster αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν είναι απλώς ο διάδοχος ενός ήδη εμβληματικού μοντέλου, αλλά πιθανώς το «κύκνειο άσμα» της οδηγικής εμπειρίας στη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα.

Οι δηλώνεις του Elon Musk: «Θα έχει νόημα ολόκληρη η γκάμα μας να αποτελείται από διαφορετικά αυτόνομα οχήματα διαφορετικών μεγεθών. Στην πραγματικότητα, μακροπρόθεσμα, το μόνο χειροκίνητο αυτοκίνητο θα είναι το νέο Tesla Roadster. Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας μακροπρόθεσμα θα είναι Cybercab, επειδή το 90% των χιλιομέτρων που διανύουμε είναι με ένα ή δύο άτομα».

Το ίδιο το μοντέλο Roadster, πάντως, παραμένει ένα από τα πιο φιλόδοξα projects της Tesla. Από την πρώτη του παρουσίαση ως concept το 2017, είχε προκαλέσει αίσθηση με τις υποσχέσεις για επιδόσεις που ξεφεύγουν από τα δεδομένα της αγοράς. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επιτάχυνση 0-100 σε χρόνους που κατεβαίνουν κάτω από τα 2 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 400χλμ./ώρα, αλλά και πιθανή ενσωμάτωση τεχνολογιών από τη SpaceX, που θα δώσουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο project. Ωστόσο, η πορεία του Roadster μέχρι την παραγωγή μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι συνεχείς καθυστερήσεις έχουν μεταθέσει την εμπορική του διάθεση αρκετές φορές, με την Tesla να επικαλείται την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη και τελειοποίηση. Παρά τις δυσκολίες, ο Musk επιμένει ότι το μοντέλο πλησιάζει στην τελική του μορφή, χωρίς όμως να δεσμεύεται για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η αγορά είναι έτοιμη για μια τέτοια μετάβαση. Η οδήγηση, πέρα από πρακτική ανάγκη, αποτελεί για πολλούς και εμπειρία, απόλαυση και στοιχείο ελευθερίας. Η πλήρης αντικατάστασή της από αλγόριθμους και τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς τεχνολογικό βήμα, αλλά και πολιτισμική αλλαγή.

Είτε τελικά επιβεβαιωθούν πλήρως τα σχέδια της Tesla είτε όχι, ένα είναι σίγουρο. Η αυτοκίνηση αλλάζει με ταχύτερους ρυθμούς από ποτέ.