Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, απεικονίζει ένα ανήλικο δράστη να απειλεί τον υπάλληλο περιπτέρου και στη συνέχεια να αφαιρεί όλη την είσπραξη.

Πρόκειται για μέλος συμμορία ανηλίκων, που πρόσφατα εξάρθρωσε η αστυνομία.

Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα διέπραττε κλοπές και ληστείες σε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων στα νότια προάστια.

Επεισοδιακή καταδίωξη

Οι αστυνομικοί έβαλαν τέλος στη δράση συμμορίας ανηλίκων 16 και 17 ετών, που είχαν σκορπίσει πραγματικά τον τρόμο σε υπαλλήλους περιπτέρων και πρατηρίων υγρών καυσίμων στα νότια προάστια.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους έγινε και μία επεισοδιακή καταδίωξη.

Την περασμένη Κυριακή, σε έναν έλεγχο από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι δύο ανήλικοι προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο 17χρονος, κατά τη διάρκεια προσπάθειας του αστυνομικού να τον ακινητοποιήσει, τον τραυμάτισε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο άλλος νεαρός, ηλικίας 16 ετών, συνελήφθη στο σημείο. Είχε κρυφτεί πίσω από κάποιους θάμνους μέσα σε μια γειτονιά του Αλίμου.

Οι Αρχές κατάφεραν να τους συλλάβουν και τους δύο.

Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ διαπιστώθηκε πως είχαν διαπράξει τουλάχιστον 7 ληστείες.

Οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους και στα σπίτια τους, όπου βρέθηκαν τέσσερα μαχαίρια, ένα αλυσοπρίονο ασύρματο, ένα σφυρί, μάσκα, γάντια, αλεξίσφαιρο γιλέκο και κατσαβίδια.

Στην κατοχή του ο 16χρονος, κατά τη σύλληψή του, είχε και μία χατζάρα συνολικού μήκους 57 εκατοστών.