Του Περικλή Χαλάτση

Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Sébastien Ogier κέρδισε τον 5ο αγώνα της χρονιάς, αφού έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα. «Μίλησε» η πείρα και το ταλέντο. Γιατί στην άλλη περίπτωση του Oliver Solberg «μίλησε» μόνο το ταλέντο. Ο Σουηδός, το πρωί της Παρασκευής είχε διαφορά από τον Γάλλο ομόσταυλό του 8.9’’.

Μετά από 14 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 222χλμ., το βράδυ του Σαββάτου, η διαφορά του Ogier και του Solberg είχε μειωθεί στα 3.8 δευτερόλεπτα. Σήμερα το πρωί απέμεναν μέχρι τον τερματισμό τέσσερις ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 78.40 χιλιομέτρων. Ο Solberg δεν ήθελε απλά μια θέση στο βάθρο, αλλά την πρώτη.

Απέμεναν μόνο δύο ειδικές και οι διαφορές των δύο πιλότων είχε μειωθεί στα 2.2’’. Εδώ είναι η διαφορά του έμπειρου οδηγού. Ο Ogier έστω και με αυτή τη μικρή διαφορά, έλεγχε το παιχνίδι. Αντίθετα ο Solberg οδηγούσε με το πόδι στο δάπεδο.

Στην 17η ειδική διαδρομή, δηλαδή μία ειδική πριν την καρό σημαία, στο 14.7 χιλιόμετρο, χτύπησε πάνω στην μπαριέρα και έβγαλε εκτός μάχης το Yaris. Βγήκε εκνευρισμένος από το αυτοκίνητο, έβγαλε το κράνος και πέταξε τα γυαλιά του. Κρίμα γιατί αν σκεπτόταν διαφορετικά θα μπορούσε να ανέβαινε χωρίς να απειληθεί από τον Evans στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να έπαιρνε τους πολύτιμους βαθμούς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Προτίμησε να ρισκάρει και να καλύψει αυτά τα 2.2 δευτερόλεπτα που είχε διαφορά με τον Ogier.

Ο 5ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ήταν ασφάλτινος. Το συνολικό μήκος του αγώνα ήταν 1.309.16 χλμ. Από αυτά τα 1007.86 ήταν απλές διαδρομές και τα 301.30 έγιναν σε 18 ειδικές διαδρομές. Σήμερα πριν τον αγώνα είχε βρέξει για αυτό στην 15η Ε.Δ, πρώτη της ημέρας το μεγάλο δίλλημα ήταν η επιλογή των ελαστικών.

Η τελική κατάταξη του αγώνα, με τους χρόνους των πληρωμάτων: