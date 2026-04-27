Λόγω της αυξημένης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων για την περίοδο 2026–2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλους τους ΑΦΜ έως την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 23:59.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, θα πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismosα