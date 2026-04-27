Στα 30 κιλά εκτιμάται η ποσότητα κάνναβης που εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στο Αίγιο το βράδυ της Κυριακής 26/4, σύμφωνα με πληροφορίες του PatraPress.gr όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ακινητοποίησαν όχημα που οδηγούσε άνδρας αλβανικής καταγωγής.

Η σύλληψη προέκυψε ύστερα από έναν ύποπτο ελιγμό: ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, επιχείρησε αιφνιδιαστικά να αλλάξει πορεία, επιχειρώντας να αποφύγει τον έλεγχο. Η αντίδραση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του οχήματος και τη διενέργεια έρευνας.

Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποκαλύφθηκε η «πραγματική» εικόνα του φορτίου: μεγάλες ποσότητες κάνναβης, τοποθετημένες σε μαύρες σακούλες απορριμμάτων, στοιβαγμένες τόσο στο πορτ μπαγκάζ όσο και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.