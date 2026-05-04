Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, βρίσκεται αυτή την ώρα ο ανήλικος, ο οποίος παραδόθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (3/5) στην Αστυνομία, συνοδευόμενος από την δικηγόρο του Θ. Μπέρκη.

Πρόκειται για τον τρίτο κατηγορούμενο για συμμετοχή του στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε ξημερώματα Πρωτομαγιάς, έξω από μπαρ στο Ηράκλειο.

Στον ανήλικο πέρα από τη συμμετοχή του στο επεισόδιο μπροστά στην είσοδο του νυχτερινού καταστήματος, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο βίντεο ντοκουμέντο, αποδίδεται και η απόπειρα εμβολισμού του 56χρονου πορτιέρη με αυτοκίνητο, με το οποίο κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα στη Λεωφόρο Ιωνίας.

Περιγραφές περιοίκων αναφέρουν ότι το ήδη αιμόφυρτο θύμα, πρόλαβε το τελευταίο δευτερόλεπτο να πέσει στο έδαφος και να γλιτώσει.

Υπενθυμίζεται ότι το Αστυνομικό Μέγαρο πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής (3/5) ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς στο Ηράκλειο.

Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τις απολογίες να έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 09:00 το πρωί.

Ο 23χρονος ο αδελφός του, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ εκκρεμούσε η παράδοση του ανήλικου, που φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής τους, Γιώργο Λιονάκη, η καθυστέρηση της συλλήψης του σχετιζόταν με προσωπικό του ζήτημα υγείας. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα μελετηθεί η δικογραφία και θα δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.

Το χρονικό

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν τρεις νεαροί επιχείρησαν αρχικά να εισέλθουν σε κατάστημα, χωρίς όμως να τους επιτραπεί η είσοδος.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, επέστρεψαν λίγο αργότερα με καλυμμένα χαρακτηριστικά και κρατώντας αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε σοβαρά ένας 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος, ο οποίος δέχθηκε μαχαιριά στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές έντασης και πανικού, με τη σύγκρουση να μεταφέρεται και εκτός του καταστήματος.

Οι δράστες διέφυγαν με όχημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο κινούνταν επικίνδυνα, ακόμη και αντίθετα σε μονόδρομους, ενώ σημειώθηκαν και συγκρούσεις με άλλα οχήματα.

Πηγή: neakriti.gr