Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 26χρονο που διέπραττε ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί στην Αγία Βαρβάρα.

Ο νεαρός άνδρας, μαζί με έναν ακόμη δράστη, ο οποίος αναζητείται, επιβιβάζονταν σε ταξί, κυρίως πρωινές ώρες, προσποιούμενοι τους πελάτες και κατηύθυναν τους οδηγούς σε οδούς με ελάχιστη έως μηδενική κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Εκεί ακινητοποιούσαν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας συνήθως τη ζώνη ασφαλείας του οδηγού, την οποία έσφιγγαν γύρω από το λαιμό τους και με την απειλή χρήσης πιστολιού ή μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα των οδηγών και διέφευγαν πεζή.

Ακόμη, σημειώνεται πως δύο νεαροί έμπαιναν μαζί στα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό 10 ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του.

Κατά κύριο λόγο ο 26χρονος καθόταν στη θέση του συνοδηγού και ο έτερος δράστης, ο οποίος συνήθως είχε μαζί του το όπλο (πιστόλι ή μαχαίρι) στη θέση του επιβάτη, πίσω ακριβώς από τη θέση του οδηγού του οχήματος.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.